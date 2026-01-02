Balans voor Wout van Aert is bijzonder zwaar na val in Mol

Mathieu van der Poel zit aan 8 op 8 deze winter. In Mol wist Wout van Aert een dik halfuur voor weerwerk te zorgen, tot een valpartij een einde maakte aan het duel. De balans is nu zwaar voor de Belg.

Het was na de valpartij van Wout van Aert even bang afwachten hoe ernstig de blessure zou zijn. Er was meteen vrees dat de volgende races zouden moeten gemist worden. "De kans op het WK wordt kleiner", aldus Paul Herygers.

Wout van Aert heeft enkelbreuk opgelopen

Ondertussen is het bilan bekend. En het is wel degelijk een zware balans. Wout van Aert heeft bij zijn valpartij een breuk in de enkel opgelopen. Zaterdag zal hij meteen onder het mes gaan, zijn crosswinter zit erop.

Geen BK en dus ook zeker geen WK - al was dat al nooit echt de bedoeling - voor Wout van Aert. Een zeer spijtige zaak. En dus is ook Wout van Aert zelf ook bijzonder teleurgesteld in een eerste reactie die hij weggaf vrijdag.

Wout van Aert enorm teleurgesteld

"Natuurlijk ben ik heel teleurgesteld om mijn crossseizoen op deze manier te moeten beëindigen. Ik voelde me beter en beter, ook vandaag in Mol. Ik keek al erg uit naar de wedstrijd in Zonhoven en het BK volgende week."

"Maar nu moet ik mijn focus verleggen naar mijn herstel en daarna naar de voorbereiding op het wegseizoen", aldus Wout van Aert in een reactie op de officiële kanalen van zijn team Visma - Lease a Bike. We wensen hem alvast een behouden revalidatie.