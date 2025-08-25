"Dat voel je gewoon": Van Aert zegt waarom hij het zo moeilijk heeft sinds de Tour

Wout van Aert is nog derde geworden in het eindklassement van de Ronde van Duitsland, zijn laatste rittenkoers van het jaar. Van Aert snakt ook naar het einde van het seizoen.

In de laatste etappe van de Deutschland Tour loodste Wout van Aert zijn ploegmaat Matthew Brennan naar een tweede ritzege, zelf schoof hij door enkele achtergebleven renners nog op in het klassement. Van Aert werd uiteindelijk derde.

Van Aert heeft slechts één cartouche

Van Aert voelde zich elke keer beter, maar hij botste in Duitsland wel telkens op het probleem dat hij maar één versnelling in de benen had. Na de Tour heeft Van Aert fysiek opnieuw een stap achteruit gezet.



Hij hoopt in de vier eendagskoersen die nog op zijn programma staan toch meer te kunnen laten zien dan in Duitsland. Al had na zijn druk voorjaar er rekening mee gehouden dat het na de Tour allemaal wat minder zou zijn.

Tour was eindpunt voor Van Aert

"Het is vooral een mentale kwestie", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad. "De Tour was voor mij zo’n beetje het eindpunt van dit seizoen. Nadien zou ik nog kijken wat ik zou doen. Alleen is dat niet de juiste motivatie om begin augustus weer te beginnen trainen. Dat voel je gewoon."

De voorbije jaren had Van Aert na de Tour altijd nog een groot doel zoals het WK, de Olympische Spelen of vorig jaar de Vuelta. Dat is er dit jaar niet en dus had Van Aert het moeilijker om zich nog eens mentaal op te laden.