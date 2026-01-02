🎥 "Pech achtervolgt hem iets te vaak": de pijnlijke val van Wout van Aert

Wout van Aert leek meer dan een halfuur lang klaar om Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen te leggen. Iets over halfweg koers liep het echter helemaal verkeerd. Bij een valpartij blesseerde Wout van Aert zich en hij moest opgeven.

Meer dan een half uur lang was het een episch duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. En toen was de cross plots helemaal gereden. Wout van Aert kwam in een bocht plots ten val, nadat eerder ook Mathieu van der Poel al weg slipte.

Meteen was duidelijk dat het over en uit was wat de race betreft. Uiteindelijk moest van Aert enkele minuten later zelfs afstappen in de materiaalpost. Hij had een bebloede knie en leek ook zichtbaar te hinken.

F*CK. Duel gone. 😢 🇳🇱 Mathieu van der Poel could just avoid a crash in the Felipe Orts corner but 🇧🇪 Wout van Aert couldn't. It's Van Aert's first DNF ever in an Elite race. Hopefully his injury isn't too bad. 🍀pic.twitter.com/6e4U6os1IA — Cyclocross24.com (@cyclocross24) January 2, 2026

"Het is de gehavende knie met het littekenweefsel, hij heeft dat ook in de gaten. Verder doen heeft geen zin", aldus Paul Herygers meteen in een reactie bij Sporza Live toen Wout van Aert afstapte in de materiaalpost.

De lucht uit de matras

"En zo is de lucht uit de matras. Wout van Aert was op de afspraak en leek de evenknie van Mathieu van der Poel. De publieksprijs gaat hij krijgen, maar het scenario wat we wilden krijgen we niet", aldus de commentator.



"Daar kan Wout van Aert natuurlijk niets aan doen. Het is jammer om te moeten zeggen, maar de factor pech achtervolgt hem iets te veel. In Loenhout twee keer lek, nog al een paar lekke banden gehad, nu een valpartij. Hij kan er niet aan doen, maar het is veel."