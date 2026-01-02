Mathieu van der Poel en Toon Aerts maken zich zorgen om Wout van Aert

Mathieu van der Poel won de Zilvercross in Mol voor Toon Aerts en Felipe Orts. Wout van Aert moest na een valpartij met een verzwikte enkel en gehavende knie opgeven. En dat allemaal in erg koude omstandigheden.

Mathieu van der Poel won uiteindelijk de Zilvermeercross in Mol voor Toon Aerts en Felipe Orts. "Ik heb het ondertussen al een beetje warmer gekregen, maar ik heb kou geleden vandaag", aldus de Nederlander in een eerste reactie bij Sporza.

Een van de favoriete crossen van Mathieu van der Poel, maar ...

"Het is een van mijn favoriete crossen, maar in deze omstandigheden was het toch wel heel moeilijk. Op een bepaald moment ging het niet meer vanzelf. Mijn valpartij? Die was eigenlijk redelijk zacht, dus daar heb ik geen last meer van."

"Ik geraakte niet meer uit mijn pedaal met het zand en de sneeuw erbij en de koude voeten. Het was niet aangenaam, ik heb al meer genoten van deze race in het verleden. Ik hoorde dat Wout van Aert is gevallen in mijn wiel."

Hopelijk valt valpartij van Wout van Aert mee

"Hopelijk is het niet te erg met hem. We leken aan elkaar gewaagd vandaag, dan is het jammer dat het met een val beslist wordt", aldus nog Mathieu van der Poel over de pijnlijke valpartij van Wout van Aert iets over halfweg koers.

Een gevoel dat ook leefde bij nummer twee Toon Aerts: "Ik heb de tweede plaats een beetje gekregen, dus laat ons hopen dat het meevalt met Wout van Aert. We zagen ook de afdruk van hem waar hij was gevallen, dus we wilden ook niet te veel risico's niet meer nemen in het zand."