Dan toch de Ronde van Vlaanderen voor Evenepoel? Sven Vanthourenhout legt uit

Foto: © photonews

Remco Evenepoel is stilaan klaar om te knallen in het nieuwe jaar. Bij zijn nieuwe ploeg heeft hij duidelijke doelstellingen. En hoe zit dat nu met die Ronde van Vlaanderen? Rijdt hij die dan toch nog in 2026?

Remco Evenepoel opent eind januari in Spanje met de Trofeo Ses Salines. Daarna volgt ook nog de Volta Valenciana en de Volta Catalunya. Het Vlaamse voorjaar laat de Belgische renner echter ook in 2026 aan zich voorbijgaan.

Dan toch de Ronde van Vlaanderen in 2026 voor Remco Evenepoel?

"Op een dag ga ik er sowieso zijn. In 2026 willen we gewoon een vlot jaar doormaken", klonk het eerder al bij monde van Evenepoel zelf. Zijn nieuwe baas Ralph Denk was dan weer zeer duidelijk in de berichtgeving. 

"De nee is definitief", klonk het bij Denk. Maar deze week was er plots toch opnieuw een gerucht dat Evenepoel mogelijk wél nog zou starten aan de Ronde van Vlaanderen in 2026. "We waren op de Paterberg aanwezig", geeft Sven Vanthourenhout toe bij Sporza Live.

Sven Vanthourenhout zegt neen

"Maar dat was vooral voor Gianni Vermeersch, die toevallig in België was, om wat dingen te testen qua materiaal. Het ging niet over het verkennen van de Ronde van Vlaanderen. Ik begrijp dat het leeft bij de supporters."

Lees ook... "Dan pakken ze hem nooit meer terug": het ideale scenario voor Evenepoel
"Iedereen doet zijn huiswerk en het ging over zaken uittesten", aldus Vanthourenhout. Evenepoel en Vermeersch werden afgelopen zondag gezien op verkenning van de finale van de Ronde van Vlaanderen, maar het zal dus niet voor 2026 zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

