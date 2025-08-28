Jasper Philipsen maakt grapje over ploegentijdrit net na moment dat hij naast ritzege greep

Jasper Philipsen gaf in zijn persoonlijke column voor Het Belang van Limburg een nuchtere en licht ironische terugblik op de ploegentijdrit van Alpecin-Deceuninck in de Vuelta. Kort na het mislopen van een ritzege reflecteerde hij op de prestaties van zijn team.

Philipsen omschreef de ploegentijdrit als een intensieve inspanning. “Het was een hard ritje vandaag, zo tegen de tijd”, zo begint hij zijn verhaal in de krant. Het was een bijzondere dag, met misrekening bij Visma en oponthoud voor Israel-Premier Tech door actievoerders.

Geen voorbereiding

Ondanks de fysieke belasting gaf hij aan de discipline te waarderen. “Eerlijk gezegd vind ik dat wel een fijne discipline, eens een keer all-out gaan met het hele team.” Toch benadrukte hij dat ploegentijdritten zelden op het programma staan, waardoor ervaring binnen het team beperkt blijft.

De voorbereiding op deze specifieke rit was volgens Philipsen minimaal. “Voor de ploeg is dit ook geen prioriteit en dat merk je ook aan de voorbereiding. Die was zo goed als onbestaande”, gaat hij verder.

Hij wees op de uiteenlopende trajecten van de renners voorafgaand aan de Vuelta: sommigen kwamen uit de Tour, anderen van een hoogtestage, terwijl hijzelf herstelde van een val in de Ronde van Frankrijk. Dit maakte gezamenlijke training vrijwel onmogelijk.

Vier renners

De verplichting om met vier renners te finishen zorgde voor extra druk. “Het was echt wel doorbijten om dat vierde mannetje te blijven.” Philipsen benadrukte de rol van Jonas Rickaert en Edward Planckaert, die volgens hem uitblonken. “Dat zijn gigantisch grote motoren, ook op het vlakke.”

Tot slot maakte Philipsen een luchtige opmerking over de communicatie tijdens de rit. “Dinsdag in de sprint riep ik nog erg hard naar Edward dat ik langs links zou komen, maar hij hoorde mij niet. Niet moeilijk met al dat lawaai.” Tijdens de ploegentijdrit liet hij het roepen achterwege. “Ik heb er geen seconde aan gedacht om hem toe te roepen om aan de kant te gaan”, lacht Philipsen.