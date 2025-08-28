Verklaring van Visma Lease a Bike na ploegentijdrit stevig in twijfel getrokken

De verklaring van Visma Lease a Bike over hun prestatie tijdens de ploegentijdrit is onderwerp van discussie. Analisten plaatsen kanttekeningen bij de uitleg over het tijdsverlies tussen de eerste en tweede meetpunten.

Tijdens de ploegentijdrit viel het op dat Visma Lease a Bike bij het eerste tussenpunt nog gelijke tred hield met topteams als INEOS Grenadiers en UAE Emirates-XRG. De Nederlandse ploeg noteerde zelfs een snellere tijd dan Lidl-Trek. Echter, bij het tweede tussenpunt was er sprake van een opvallende terugval: de formatie registreerde slechts de tiende tussentijd.

“Tussen punt één en twee is iets geks gebeurd”, zegt Roxane Knetemann merkte in de podcast In Het Wiel op. Zij wees erop dat ook UAE enige tijd verloor in dit segment, maar dat het verschil bij Visma aanzienlijk groter was.

Windverklaring stuit op scepsis

Na afloop gaf renner Jorgenson een toelichting op het verloop van de rit. Volgens hem had het team zich verkeken op de windrichting tijdens de verkenning. Knetemann toonde zich kritisch over deze uitleg. “Tegenwind heeft toch iedereen?” stelde ze.

Knetemann wees erop dat ook INEOS in het tweede deel tijd verloor, maar niet in dezelfde mate. Volgens haar was de wind niet significant, zoals ook blijkt uit beschikbare weerapps. “Daar heb je apps voor,” aldus Knetemann.

Twijfel over voorbereiding

De analiste uitte ook verbazing over de voorbereiding van Visma Lease a Bike. Ze benadrukte dat coach Mathieu Heijboer al geruime tijd bezig was met de planning van deze rit. “Dan is het wel lullig dat hij zich net vergist heeft in deze berekening,” merkt Knetemann op.

Tot slot stelde Knetemann dat ze geen getuigen heeft gehoord die bevestigen dat de wind plotseling aantrok. “Ik heb nog niemand gehoord die zei dat de wind opeens veel meer was dan bij Lidl-Trek”, besluit ze.