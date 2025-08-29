Israel-Premier Tech heeft nieuws over Chris Froome na zwaar ongeval op training

Israel-Premier Tech heeft een update gegeven over Chris Froome na zijn aanrijding op training. De 40-jarige Brit is ondertussen al onder het mes gegaan.

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome werd woensdag op training aangereden door een auto en liep daarbij meerdere breuken op. Er is sprake van een klaplong, vijf gebroken ribben en een gebroken lendenwervel.

Voor dat laatste moest Froome donderdag ook onder het mes gaan. "We kunnen bevestigen dat Chris met succes is geopereerd na zijn recente verwondingen", schrijft zijn ploeg Israel-Premier Tech op hun sociale media.

Einde carrière voor Froome?

"De ingrepen zijn volgens plan verlopen en Chris herstelt momenteel in het ziekenhuis onder begeleiding van zijn medisch team. Hij is in goede gezondheid en is dankbaar voor de uitstekende medische zorg die hij heeft gekregen."

"Chris en zijn familie willen fans, vrienden en de wielergemeenschap bedanken voor hun bezorgdheid en vriendelijke berichten." Er staat de Brit nog een lange revalidatie te wachten, zijn contract loopt eind dit jaar af bij Israel-Premier Tech.

Froome won in zijn carrière vier keer de Tour (2013, 2015, 2016, 2017), twee keer de Vuelta (2011, 2017) en de Giro in 2018. Die eindzege in de Giro is zijn laatste zege, in 2019 viel Froome zwaar tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné en haalde nadien nooit meer zijn oude niveau.