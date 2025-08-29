Minder jaar van Lotte Kopecky: bondscoach doet reden uit de doeken

Lotte Kopecky boekte in 2024 nog veertien overwinningen, dit seizoen won ze nog maar twee keer. De wereldkampioene beleeft een moeilijker jaar, maar dat is volgens pistebondscoach Tim Carswell niet onlogisch.

Met een overwinning in de Ronde van Vlaanderen, in de regenboogtrui, schoot Lotte Kopecky al een hoofdvogel af dit jaar. Ze kroonde zich ook voor de zevende keer op rij tot Belgisch kampioene tijdrijden.

Toch verloopt het voor Kopecky dit jaar allemaal wat minder, ook al werd ze negende in Milaan-Sanremo en vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioene had haar zinnen ook gezet op de Tour, maar dat werd een mislukking.



Jaar na Olympische Spelen altijd moeilijk

Voor pistebondscoach Tim Carswell is het niet onlogisch dat Kopecky een minder jaar beleefd. "Na jaren in het vak weet ik dat het jaar na de Olympische Spelen voor heel veel atleten uitdagend kan zijn", zegt hij bij WielerFlits.

De Olympische Spelen vragen een lange voorbereiding en daarvoor moet veel tijd geïnvesteerd worden. En dat maakt het fysiek en mentaal lastig om dat het jaar nadien te blijven volhouden.

"Lotte is een superrenster, die nooit teleurstelt. Maar je weet dat er vroeg of laat een periode komt dat je niet top bent." Carswell is er dan ook van overtuigd dat Kopecky weer snel aan de top zal staan.