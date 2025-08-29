Ondanks twee ritzeges op rij: Jarno Widar bijt in het zand in Ronde van de Toekomst

In de Ronde van de Toekomst heeft Jarno Widar naast de eindzege gegrepen. Op de laatste dag won hij eerst nog een bergrit, maar in de klimtijdrit moest hij de zege aan Paul Seixas laten.

Op de laatste dag van de Ronde van de Toekomst stonden er nog twee etappes op het programma. In de voormiddag stond een korte bergrit van amper 41,6 kilometer gepland, waarin Jarno Widar zich de sterkste toonde. 

De 19-jarige Belg won net als donderdag met vijf seconden voorsprong op topfavoriet Paul Seixas. Daardoor schoof Widar op naar de vierde plaats in het klassement, op zeven seconden van Seixas en 37 seconden van leider Decomble. 

In de namiddag werd de Ronde van de Toekomst afgesloten met een klimtijdrit op La Rosière (10,4 km aan 6,6%). Daarin stond er geen maat op Seixas, die de concurrentie op een hoopje reed bergop. 

Geen eindzege voor Widar in Ronde van de Toekomst

Seixas won met 28 seconden voorsprong op de Noor Nordhagen, Widar werd derde op 33 seconden. Leider Decomble zakte helemaal door het ijs en verloor bijna twee minuten op zijn landgenoot Seixas. 

De 18-jarige Fransman, die al achtste werd in de Dauphiné, schrijft de eindzege in de Ronde van de Toekomst op zijn naam. Jarno Widar werd knap tweede op 40 seconden, de jonge Belg werd wel bergkoning in de Ronde van de Toekomst. 

