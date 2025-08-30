Exitclausule in contract Widar: sportief manager Lotto helder over mogelijke transfer

Jarno Widar heeft een uitstekende Ronde van de Toekomst gereden met twee ritzeges en een tweede plaats in het eindklassement. Kan Lotto het Belgische toptalent aan boord houden?

Vorig jaar zakte Jarno Widar nog door het ijs in het slotweekend van de Ronde van de Toekomst. Dit jaar deed het jonge toptalent van Lotto het een stuk beter met twee ritzeges en een tweede plaats in het eindklassement.

Bij Lotto ligt Widar nog vast tot eind 2027, volgend jaar wordt hij prof bij de Belgische ploeg. Vorig jaar leek hij echter plots te vertrekken, Widar werd gelinkt aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe.



Blijft Widar bij Lotto?

Kurt Van de Wouwer, sportief manager bij Lotto, is echter niet bang dat Widar alsnog zal vertrekken. "Het plaatje klopt om bij ons zijn ontwikkeling verder te zetten en Jarno denkt er ook zo over, anders was hij niet gebleven", zegt Van de Wouwer bij Het Nieuwsblad.

Er staat wel nog altijd een exitclausule in het contract van Widar, waardoor hij na dit seizoen kan vertrekken bij Lotto. Van de Wouwer boort meteen alle geruchten de kop in. "Hij blijft bij de ploeg, hoor."

Een volledige ploeg in steun in de Tour zal Widar niet krijgen bij Lotto, maar dat is voor Van de Wouwer ook niet nodig als je op de top tien mikt. "Dan is het voldoende dat je daar nog één of twee renners hebt die lang ondersteuning kunnen bieden. Dat moeten we als ploeg zeker kunnen bieden."