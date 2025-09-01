UPDATE: Wetteren haalt Wout van Aert in huis: deze toppers komen naar het dernyfestival

Wout van Aert, Peter Sagan, een piepjonge Remco Evenepoel, ... Er stonden al heel wat wereldtoppers aan de start van het Dernycriterium in Wetteren, traditioneel op de eerste maandag van september. En ook de editie 2025 wordt er eentje met kleppers.

Axel Merckx, Iljo Keisse, Philippe Gilbert, Thor Hushovd, Greg Van Avermaet, Luca Paolini, Peter Sagan, ... De erelijst in Wetteren is er ondertussen toch al eentje om duimen en vingers van af te gaan likken.

En ook de editie van 2025 zou wel eens kunnen gensters slaan. In de wandelgangen klinkt het al dat er dit jaar toppers zouden verschijnen die we nooit eerder zagen.



Er werd gedroomd van Tadej Pogacar door de supporters, maar die rijdt een paar dagen na het dernyfestival de Canadese World Tour-koersen - de kans is dus klein dat hij eerst via Wetteren zal komen. Maandagavond 1 september kwamen we te weten wie er op 8 september komt koersen.

Lokale favorieten als Edward Theuns en Michael Vanthourenhout (als man van) zijn er dit jaar niet bij, maar Florian Vermeersch, Oliver Naesen en bronzen medaillewinnaar Fabio Van den Bossche zijn al meermaals op post geweest.

Wout van Aert als klap op de vuurpijl

Wout van Aert is dé topper die naar het Dernycriterium komt, maar met onder meer Jakob Fuglsang, Tiesj Benoot, Tim Merlier en de afscheidnemende Tim Declercq komt er heel veel schoon volk naar Wetteren.

Het Dernycriterium en de afterparty in de feesttent aan het station van Wetteren (vroeger op de Zeshoek) is een van de grote hoogtepunten van de gemeente. Ook dit jaar zal het bier rijkelijk vloeien, zoals het al sinds vrijdagavond doet.