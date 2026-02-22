Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Naast de UAE Tour stonden nog tal van wielerevenementen op het menu vandaag. Vandeputte counterde Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw op de laatste crossdag en op de weg toonde onder andere Tom Pidcock zijn potentieel.

Ronde van de Algarve

Het zou in de Algarve nog een hele lastige slotetappe worden, met finish op de Malhão. Widar ging lang goed mee, maar onder de rode vod haakte hij toch af. Het ging nog om de eindzege tussen Ayuso en Seixas. Ayuso nam alle twijfel weg door het sprintje van de kopgroep naar zijn hand te zetten. Hij klopte nipt Onley om de dagzege, Seixas kwam als derde over de streep.

Ruta del Sol

In de laatste etappe van de Ruta del Sol was het vooral uitkijken wat op de laatste klim van de dag zou gebeuren. Daar kwam Pidcock met een zinderende aanval op vijf kilometer van de aankomst. De Brit soleerde zo naar de ritzege. Romeo kwam wel nog op tijd binnen om de eindzege veilig te stellen. Voorts was het nieuwsfeit van de dag de val en opgave van Laporte.

Tour des Alpes-Maritimes





De Tour des Alpes-Maritimes is dit jaar een eendagskoers. Met Vlad Van Mechelen en Niels Driesen kleurden twee Belgen de finale. Het was echter uitkijken wie er daarna nog het meeste overschot had om met de doorslaggevende inspanning voor de dag te komen. Het Franse talent Lapeira slaagde hierin. Een paar seconden later kwamen Scaroni en Carr als tweede en derde over de streep.

Cross mannen

Naast de wegwedstrijden was er ook de laatste cross van het veldritseizoen: de Sluitingsprijs in Oostmalle. Er stond opnieuw geen maat op Niels Vandeputte en hij deed het op dezelfde manier als in Sint-Niklaas. De verrassende Corsus begon met kleine voorsprong aan de laatste rechte lijn, maar Vandeputte peuzelde hem nog op. Corsus werd een mooie tweede, Nieuwenhuis derde.

Cross vrouwen

De vrouwencross draaide om het afscheid van Verdonschot aan de sport. De wedstrijd leek te eindigen met een sprint tussen Alvarado en Van der Heijden. Met de finish in zicht had Alvarado een kettingprobleem en schoot ze uit het klikpedaal. Van der Heijden had zo gewonnen spel. Herygers begreep niet waarom Alvarado gezien haar sprint zo veel op kop reed in de laatste ronde. "Gebuisd, hoor", klonk het bij VRT.