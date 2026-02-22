Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Visma-Lease a Bike heeft gereageerd op wat Christophe Laporte is overkomen in de Ruta del Sol. Het lijkt mee te vallen met de Fransman.

Toch niet opnieuw? Dat moet zowat de gedachte geweest zijn die door het hoofd spookte bij iedereen die Visma-Lease a Bike een warm hart toedraagt en zelfs bij de hele wielerwereld. Christophe Laporte is immers een renner die de afgelopen seizoenen al heel veel pech heeft gehad. Net nu het weer goed leek te gaan, kwam hij opnieuw ten val.

Laporte besloot om na zijn valpartij in de vijfde en laatste etappe van de Ruta del Sol af te stappen. Een opgave een kleine week voor de Omloop is uiteraard verre van een ideaal scenario. Zeker omdat Laporte een belangrijke rol zou moeten vervullen voor Visma-Lease a Bike in de klassiekers en ook aan de zijde van Wout van Aert.

Eerste update van Visma-Lease a Bike

Het was niet meteen duidelijk wat er precies met Laporte aan de hand was, maar inmiddels is Visma-Lease a Bike met een eerste update naar buiten gekomen. "Hij lijkt er relatief goed vanaf te zijn goed gekomen", zegt ploegleider Marc Reef over Laporte op de ploegsite. Dat is dan toch wat geruststellend nieuws dat Visma kan meedelen.

Hoe is die valpartij eigenlijk tot stand gekomen. Ook hierover kon Reef toch wel wat details delen. "Iemand voor hem slipte weg en pakte het voorwiel van Christophe mee. Hij kon geen kant meer op en viel." Dat is inderdaad iets dat eigen blijft aan het wielrennen. Ongeacht de veiligheidsmaatregelen is er altijd vrees voor een domino-effect. 

Laporte voelde zich beter aan de aankomst

Lees ook... Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van
Laporte zag het dus niet zitten om verder te rijden. Enige tijd later leek hij er wel opnieuw beter aan toe. "Hij gaf meteen aan niet verder te kunnen, maar nu aan de finish lijkt het mee te vallen." Laat ons duimen dat het positief blijft evolueren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Marc Reef
Christophe Laporte

Meer nieuws

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

16:30
Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

20:30
Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

20:00
Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

17:30
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

16:45
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

16:00
Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

15:00
"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

14:00
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

13:30
"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

13:00
"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

12:30
"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

12:00
"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

11:00
Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

10:00
Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

09:00
Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

08:30
"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

08:00
Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

07:30
"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

07:00
Visma-Lease a Bike afgetroefd door Belgische wielrenner: dit is er aan de hand geweest

Visma-Lease a Bike afgetroefd door Belgische wielrenner: dit is er aan de hand geweest

21/02
Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

21/02
Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

21/02
Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

21/02
Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

21/02
Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

21/02
Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

21/02
Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

21/02
Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

21/02
Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

21/02
Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

21/02
UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

21/02
Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

21/02
Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

21/02
"Van een andere planeet": toptalent Magnier geïnspireerd door en heeft iets geleerd van Van der Poel

"Van een andere planeet": toptalent Magnier geïnspireerd door en heeft iets geleerd van Van der Poel

21/02
De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

21/02
Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven

Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven

21/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Jasper Stuyven Philippe Gilbert Christophe Laporte Thibau Nys Lars Van Der Haar Niels Vandeputte Tiesj Benoot Oliver Naesen Marc Reef Klaas Lodewyck Sven Nys Wout Van Aert Van Eetvelt Lennert Thomas Pidcock Mads Pedersen Joris Nieuwenhuis Filippo Ganna

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved