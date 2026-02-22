Visma-Lease a Bike heeft belangrijk nieuws na frustrerende valpartij voor Laporte

Visma-Lease a Bike heeft gereageerd op wat Christophe Laporte is overkomen in de Ruta del Sol. Het lijkt mee te vallen met de Fransman.

Toch niet opnieuw? Dat moet zowat de gedachte geweest zijn die door het hoofd spookte bij iedereen die Visma-Lease a Bike een warm hart toedraagt en zelfs bij de hele wielerwereld. Christophe Laporte is immers een renner die de afgelopen seizoenen al heel veel pech heeft gehad. Net nu het weer goed leek te gaan, kwam hij opnieuw ten val.

Laporte besloot om na zijn valpartij in de vijfde en laatste etappe van de Ruta del Sol af te stappen. Een opgave een kleine week voor de Omloop is uiteraard verre van een ideaal scenario. Zeker omdat Laporte een belangrijke rol zou moeten vervullen voor Visma-Lease a Bike in de klassiekers en ook aan de zijde van Wout van Aert.

Eerste update van Visma-Lease a Bike

Het was niet meteen duidelijk wat er precies met Laporte aan de hand was, maar inmiddels is Visma-Lease a Bike met een eerste update naar buiten gekomen. "Hij lijkt er relatief goed vanaf te zijn goed gekomen", zegt ploegleider Marc Reef over Laporte op de ploegsite. Dat is dan toch wat geruststellend nieuws dat Visma kan meedelen.

Hoe is die valpartij eigenlijk tot stand gekomen. Ook hierover kon Reef toch wel wat details delen. "Iemand voor hem slipte weg en pakte het voorwiel van Christophe mee. Hij kon geen kant meer op en viel." Dat is inderdaad iets dat eigen blijft aan het wielrennen. Ongeacht de veiligheidsmaatregelen is er altijd vrees voor een domino-effect.

Laporte voelde zich beter aan de aankomst

Laporte zag het dus niet zitten om verder te rijden. Enige tijd later leek hij er wel opnieuw beter aan toe. "Hij gaf meteen aan niet verder te kunnen, maar nu aan de finish lijkt het mee te vallen." Laat ons duimen dat het positief blijft evolueren.