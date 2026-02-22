Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Slaat de pech toch weer toe bij Visma-Lease a Bike? Voor Wout van Aert moet Christophe Laporte weer een belangrijke pion worden in het voorjaar, maar de Fransman is ten val gekomen.

Laporte moest al haast het volledige vorige jaar missen door een hardnekkig virus. Gelukkig kon hij eind 2025 wel weer zijn stek in het peloton innemen, in de hoop om in 2026 weer een goede start te maken. Hij leek daar ook volop mee bezig met drie topvijfnoteringen in de Ruta del Sol en vooral de winst in de openingsrit was veelbelovend.

In de laatste etappe van deze rittenkoers had Laporte in theorie ook nog winstkansen. Hij is echter in de finale ten val gekomen. Op 25 kilometer van de finish lag Laporte plots tegen het asfalt. Hij kwam zelfs nog in aanmerking voor een hoge notering in het algemeen klassement, maar stapte met een grijns dan toch af en reed dus niet uit.

Een tik voor Laporte om te verwerken

Alweer dus een heel ongelukkige rol voor Laporte, die de laatste jaren al heel veel pech gekend heeft. De opgave in de Ruta del Sol zal dus wel voor een aangeslagen Laporte zorgen. Na de hoopvolle tekenen van eerder deze week is dit weer opnieuw een fysieke en mentale tik. Die zal deze voor Visma belangrijke renner moeten verwerken.

Laporte mega unlucky, DNF from what looked like a possible stage win battle/nice final GC 🫤 #72RdS pic.twitter.com/czu50HlCdA — Eemeli (@LosBrolin) February 22, 2026

Voor Laporte zelf is dit een opdoffer van formaat, maar dus ook voor zijn ploeg. Laporte moet een van de renners worden die Visma-Lease a Bike in de klassiekers aan een mooie prijs kan helpen. Hij zou ook de rol van meesterknecht in dienst van Van Aert kunnen vertolken in de allergrootste wedstrijden. Wout zal de situatie van zijn ploegmaat met interesse volgen.





Ernst van de zaak na val Laporte nog niet duidelijk

Het wordt dus afwachten wat de ernst van de valpartij en de blessure bij Laporte precies is. Dat was niet meteen duidelijk. Het is uiteraard ook altijd mogelijk dat Laporte uit voorzorg besliste om op te geven, gezien zijn persoonlijke geschiedenis.