Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Een verschrikkelijk incident heeft de wielerwereld bereikt. Er zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen als gevolg van een drama met een karavaan.

Dit incident heeft plaatsgevonden in de marge van de Ronde van Rwanda, de rittenkoers door het Afrikaanse land. De organisatie had tijdens de Ronde van Rwanda ook voor een karavaan gezorgd, zoals we die kennen uit de Tour de France. De karavaan passeert dan op het parcours geruime tijd vooraleer de renners daar aankomen.

Zo'n karavaan bestaat uit voertuigen die de verschillende sponsoren van de wedstrijd vertegenwoordigen. Er wordt dan bijvoorbeeld met snoepjes gegooid naar de aanwezige wielerfans. In Rwanda is het in de regio Gabiro schromelijk misgelopen. Hierover heeft de organisatie van de Ronde van Rwanda een verklaring de wereld ingestuurd.

Twee doden en zes gewonden na ongeval

"Het management van de Ronde van Rwanda informeert het publiek met spijt in het hart dat er een ongeval gebeurd is tijdens de eerste rit. Een voertuig uit de karavaan is van de weg geraakt en heeft verschillende toeschouwers geraakt. Jammer genoeg hebben twee mensen het leven verloren en raakten zes anderen gewond", meldt de organisatie.

Dat is uiteraard een enorm zware tol na dit tragische ongeval. "De gewonden ontvangen de nodige zorg en we volgen hun situatie op de voet." Het is dus hopen dat het aantal doden niet verder oploopt en alle gewonden dit ongeval wel kunnen overleven. De politie in Rwanda heeft onderzoeken opgestart om te ontdekken wat er net gebeurd is.

Incident in Ronde van Rwanda



Het is niet eens zo lang geleden dat in Rwanda het WK wielrennen heeft plaatsgevonden. Dat werd een groot wielerfeest en heeft op een positieve manier kunnen plaatsvinden, zonder incidenten. Helaas is het nu een heel ander verhaal. We wensen de families van de overledenen en gewonden veel sterkte.