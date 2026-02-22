Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De veldritcarrière van Lars van der Haar zit erop. Bij zijn afscheid merkte hij hoe geliefd hij is binnen de ploeg van Sven en Thibau Nys, en zelfs daarbuiten. Ondertussen steekt bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw een ander talent de neus aan het venster.

Laten we ondanks deze feiten niet vergeten dat Niels Vandeputte de cross in Oostmalle won. "Ik heb inderdaad net als in Sint-Niklaas moeten strijden tot op de meet. Ik kon Corsus niet goed inschatten, maar wist dat hij al een hele tijd op kop had gereden en hij misschien geen sprint in de benen had. Ik voelde meteen dat ik nog genoeg ruimte had om nog erover te gaan", aldus Vandeputte in het flashinterview.

Bij Sporza passeerden ook de andere hoofdrolspelers voor de camera. De amper 20-jarige Yordi Corsus, nog altijd een belofte bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, reageerde knap nadat hij uitzicht had op een zege bij de profs. "Ik ben niet echt teleurgesteld. Ik wilde beter doen dan mijn vijfde plaats van vorig jaar en dat is gelukt. Volgend seizoen hoop ik elk weekend voor de top 5 mee te strijden", is hij erg ambitieus.

Nieuwenhuis analyseert eigen ambitie

Joris Nieuwenhuis kende aan het eind van een wat minder seizoenseinde terug nog eens een betere dag. Het leverde een derde plek op. "Ik hoopte nog over te nemen van Yordi, maar stootte mijn knie. Vandeputte heeft ook vaak een goede laatste ronde. Dat ik ambieerde om de nummer 1 te worden? Dat is niet gelukt, maar dat blijf ik proberen. Ik heb wel een klassement gewonnen en geef mijn seizoen een dikke voldoende."

Waar in Oostmalle toch wel de meeste aandacht naartoe ging, was het afscheid van Lars van der Haar. Thibau Nys woonde de cross bij als toeschouwer, Sven Nys droeg een oranje muts en er gingen ook speciale Van der Haar-sjaals omhoog. "Dit doet wel iets met me", gaf Van der Haar toe nadat hij tegen de tranen moest vechten aan de finish.

Supporters ontroeren Van der Haar

Lees ook... "Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren
Ook de gebaren van sommige supporters beroerden hem. "Er zijn mensen die aan de camper me een cadeautje komen geven. Ik denk dan: wie ben ik dat mensen die al een ticket betalen me een cadeautje komen geven?" Het afscheid van een geliefde en bescheiden crosser is een feit. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Andere
Oostmalle
Lars Van Der Haar
Niels Vandeputte
Sven Nys

Meer nieuws

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

14:00
Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

20:30
Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

20:00
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

16:45
Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

16:30
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

16:00
Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

15:00
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

13:30
"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

13:00
"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

12:30
"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

12:00
"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

11:00
Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

10:00
Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

09:00
Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

08:30
"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

08:00
Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

07:30
"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

07:00
Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

21:30
Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

21/02
Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

21/02
Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

21/02
Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

21/02
Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

21/02
Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

21/02
Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

21/02
Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

21/02
Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

21/02
UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

21/02
Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

21/02
Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

21/02
"Van een andere planeet": toptalent Magnier geïnspireerd door en heeft iets geleerd van Van der Poel

"Van een andere planeet": toptalent Magnier geïnspireerd door en heeft iets geleerd van Van der Poel

21/02
De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

21/02
Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven

Soudal Quick-Step heeft slecht nieuws over Jasper Stuyven

21/02
Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen

Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen

21/02
Ploegleider Lodewyck wil geen roekeloos gedrag en heeft waarschuwing in huis voor Evenepoel

Ploegleider Lodewyck wil geen roekeloos gedrag en heeft waarschuwing in huis voor Evenepoel

21/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Jasper Stuyven Philippe Gilbert Thibau Nys Tiesj Benoot Oliver Naesen Filippo Ganna Christophe Laporte Klaas Lodewyck Sven Nys Wout Van Aert Lars Van Der Haar Niels Vandeputte Yves Lampaert Quinten Hermans Dylan Van Baarle Andrey Amador Bikkazakova Jonas Vingegaard Rasmussen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved