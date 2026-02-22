Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

De veldritcarrière van Lars van der Haar zit erop. Bij zijn afscheid merkte hij hoe geliefd hij is binnen de ploeg van Sven en Thibau Nys, en zelfs daarbuiten. Ondertussen steekt bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw een ander talent de neus aan het venster.

Laten we ondanks deze feiten niet vergeten dat Niels Vandeputte de cross in Oostmalle won. "Ik heb inderdaad net als in Sint-Niklaas moeten strijden tot op de meet. Ik kon Corsus niet goed inschatten, maar wist dat hij al een hele tijd op kop had gereden en hij misschien geen sprint in de benen had. Ik voelde meteen dat ik nog genoeg ruimte had om nog erover te gaan", aldus Vandeputte in het flashinterview.

Bij Sporza passeerden ook de andere hoofdrolspelers voor de camera. De amper 20-jarige Yordi Corsus, nog altijd een belofte bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, reageerde knap nadat hij uitzicht had op een zege bij de profs. "Ik ben niet echt teleurgesteld. Ik wilde beter doen dan mijn vijfde plaats van vorig jaar en dat is gelukt. Volgend seizoen hoop ik elk weekend voor de top 5 mee te strijden", is hij erg ambitieus.

Nieuwenhuis analyseert eigen ambitie

Joris Nieuwenhuis kende aan het eind van een wat minder seizoenseinde terug nog eens een betere dag. Het leverde een derde plek op. "Ik hoopte nog over te nemen van Yordi, maar stootte mijn knie. Vandeputte heeft ook vaak een goede laatste ronde. Dat ik ambieerde om de nummer 1 te worden? Dat is niet gelukt, maar dat blijf ik proberen. Ik heb wel een klassement gewonnen en geef mijn seizoen een dikke voldoende."

Waar in Oostmalle toch wel de meeste aandacht naartoe ging, was het afscheid van Lars van der Haar. Thibau Nys woonde de cross bij als toeschouwer, Sven Nys droeg een oranje muts en er gingen ook speciale Van der Haar-sjaals omhoog. "Dit doet wel iets met me", gaf Van der Haar toe nadat hij tegen de tranen moest vechten aan de finish.

Supporters ontroeren Van der Haar

Ook de gebaren van sommige supporters beroerden hem. "Er zijn mensen die aan de camper me een cadeautje komen geven. Ik denk dan: wie ben ik dat mensen die al een ticket betalen me een cadeautje komen geven?" Het afscheid van een geliefde en bescheiden crosser is een feit.