Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Philippe Gilbert ziet dat Remco Evenepoel al vroeg op het seizoen met kritische analyses geconfronteerd wordt. Voor Gilbert is het logisch dat Evenepoel in de UAE Tour met een gebrek aan frisheid kampte.

Remco Evenepoel heeft Isaac del Toro weinig in de weg kunnen leggen in het klassement van de UAE Tour. Gilbert haalt bij Le Soir aan dat het niet zo verrassend is dat Del Toro als eindwinnaar uit de bus kwam. "Voor het UAE-team was het een thuiswedstrijd. Het is hetzelfde als de Omloop voor Soudal Quick-Step", maakt Phil de vergelijking.

Voor iemand die nog altijd een jonge gast van 22 jaar is, is het geen evidentie om hiermee om te gaan. Voor Del Toro en zijn ploegmaats mocht dit dus wel bekeken worden als een stevige test. "Het was essentieel om te winnen", zegt Gilbert over de prestatie van Del Toro en UAE. "Er stond veel druk op de ploeg en dat is perfect normaal." 

Niveau Evenepoel onder de verwachtingen in UAE Tour

Vanuit Belgisch oogpunt hechten we uiteraard vooral belang aan wat Evenepoel overkwam. Zijn niveau bleef toch ver onder de verwachtingen, met de individuele tijdrit dan wel als grote uitzondering. In de Vlaamse media en ook op sociale media kreeg Evenepoel toch onmiddellijk wat kritiek te verwerken omdat hij in het klassement teleurstelde.

"Remco Evenepoel verdient beter dan de analyses die ik heb vernomen", komt Philippe Gilbert heel duidelijk uit de hoek. Gilbert leeft dus mee met de wielerkampioen met wie hij nog in dezelfde ploeg reed tijdens zijn eigen actieve wielerloopbaan. Evenepoel zal alleszins blij zijn dat hij door zijn ex-ploegmaat zo gesteund wordt.

Evenepoel voortvarend aan seizoen begonnen

Lees ook... 🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage
Gilbert vindt het logisch dat Remco 'frisheid miste na een knetterende start van het seizoen.' Dat is een verwijzing naar alle overwinningen die Evenepoel dit jaar al heeft behaald. Gilbert liet eerder in een interview met Het Nieuwsblad al een soortgelijk geluid horen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Philippe Gilbert
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

Koerswereld geschokt door dodelijke tragedie: twee overledenen na drama in marge van wielerwedstrijd

20:30
🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

🎥 Spervuur aan aanvallen van Evenepoel baat niet: hij moet zich na hattrick Milan richten op hoogtestage

13:30
Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

Van der Haar emotioneel na actie van Nys-clan en Pauwels Sauzen-talent spreekt héél grote ambitie uit

17:30
"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

"En dan mag je nog Pogacar heten": grijpt Team UAE in bij Sloveen?

13:00
Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

Bisnummer Vandeputte, uithaal Pidcock en strenge Herygers velt hard oordeel: "Gebuisd, hoor"

16:45
Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

Nieuwe tik? Toch weer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike en ook Van Aert wordt hier niet vrolijk van

16:30
"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

"Geen risico nemen": Evenepoel trekt duidelijke conclusie

08:00
🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

🎥 Geheime missie? Van der Poel haalt enorme snelheden in bijzondere beelden

16:00
Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

Ruben Van Gucht wordt voor tweede keer vader: vriendin meteen duidelijk richting media en negatieve reacties

15:00
"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

"Gigantische boost": Sven Nys zeker dat federaties gaan investeren

14:00
"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

"Zou jammer zijn": Marc Sergeant ziet klein drama aankomen in Belgisch wielrennen

12:30
"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

"Zou geen nadeel zijn": is dit de sleutel voor Van Aert om Van der Poel en Pogacar te kloppen?

12:00
"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

"Nu moet ik de meubelen redden": Belg krijgt extra verantwoordelijkheid en druk

11:00
Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

Verrassing van formaat? Vingegaard steekt Pogacar voorbij op één wereldranglijst

10:00
Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

Philippe Gilbert komt met wel heel straffe boodschap over Yves Lampaert

07:30
Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

Evenepoel prikt meteen nieuw doel na tegenvallende UAE Tour: "Dáár zal ik op een ander niveau zitten"

21/02
Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

Zou hij dan toch? "Misschien komt Mathieu van der Poel wel aan de start"

09:00
Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

Ex-winnaar van Giro-etappe en huidig bondscoach zwaargewond na valpartij

08:30
Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

Remco Evenepoel trekt opvallende conclusie over het huidige wielrennen

21/02
"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

"De benen zijn goed": deze Belg vond de nodige bevestiging voor het openingsweekend

07:00
Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

Remco Evenepoel geeft mogelijke verklaring voor ontgoochelende UAE Tour: "Dat is niet echt van mijn gewoonte"

21/02
UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

UAE Tour: Del Toro grijpt de macht met ritwinst, Evenepoel kraakt op slotklim

21/02
Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

Tijdritzege in de Ronde van de Algarve krijgt zeer zuur staartje voor Filippo Ganna

21:30
Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

Na de val van Mads Pedersen: ploegmaat deelt onthutsende details

21/02
Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

Deze Belg trekt een belangrijke les uit de UAE Tour: "Als mijn benen goed zijn ..."

21/02
De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

De beslissende dag: Evenepoel geeft verwachtingen qua tactiek en doelstellingen prijs

21/02
Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

Na nieuwe teleurstelling bergop: ploegleider Klaas Lodewyck doet pijnlijke vaststelling over Remco Evenepoel

21/02
Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

Del Toro onthult gouden raad van Tadej Pogacar na machtsvertoon in UAE Tour

21/02
Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

Declercq deelt anekdotes over Evenepoel en heeft het voor hem opgenomen: "Als hij niet wil, dan wil hij niet"

21/02
Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

Wat met de start van het klassieke voorjaar? Iljo Keisse geeft cruciale update over Jasper Stuyven

21/02
Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

Opnieuw een Belg aan het feest in de Ruta del Sol, Magnier pakt tweede rit in de Algarve

21/02
🎥 Evenepoel toont revanchegevoelens: vijfde rit in UAE Tour niet helemaal verlopen zoals verwacht

🎥 Evenepoel toont revanchegevoelens: vijfde rit in UAE Tour niet helemaal verlopen zoals verwacht

21/02
Spierschade oorzaak van krampen? Remco Evenepoel verdedigt zijn keuze

Spierschade oorzaak van krampen? Remco Evenepoel verdedigt zijn keuze

21/02
Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen

Bruyneel zoekt zich suf achter verklaringen voor ontgoochelingen van Evenepoel in rittenkoersen

21/02
Ploegleider Lodewyck wil geen roekeloos gedrag en heeft waarschuwing in huis voor Evenepoel

Ploegleider Lodewyck wil geen roekeloos gedrag en heeft waarschuwing in huis voor Evenepoel

21/02
Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

Van Aert en zijn ploeg Visma-Lease a Bike trotseren opmerkelijk terrein

21/02

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Jasper Stuyven Philippe Gilbert Thibau Nys Tiesj Benoot Oliver Naesen Filippo Ganna Christophe Laporte Klaas Lodewyck Sven Nys Wout Van Aert Lars Van Der Haar Niels Vandeputte Yves Lampaert Quinten Hermans Dylan Van Baarle Andrey Amador Bikkazakova Jonas Vingegaard Rasmussen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved