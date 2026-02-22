Gilbert springt in de bres voor Evenepoel: "Remco verdient beter dan kritische analyses"

Philippe Gilbert ziet dat Remco Evenepoel al vroeg op het seizoen met kritische analyses geconfronteerd wordt. Voor Gilbert is het logisch dat Evenepoel in de UAE Tour met een gebrek aan frisheid kampte.

Remco Evenepoel heeft Isaac del Toro weinig in de weg kunnen leggen in het klassement van de UAE Tour. Gilbert haalt bij Le Soir aan dat het niet zo verrassend is dat Del Toro als eindwinnaar uit de bus kwam. "Voor het UAE-team was het een thuiswedstrijd. Het is hetzelfde als de Omloop voor Soudal Quick-Step", maakt Phil de vergelijking.

Voor iemand die nog altijd een jonge gast van 22 jaar is, is het geen evidentie om hiermee om te gaan. Voor Del Toro en zijn ploegmaats mocht dit dus wel bekeken worden als een stevige test. "Het was essentieel om te winnen", zegt Gilbert over de prestatie van Del Toro en UAE. "Er stond veel druk op de ploeg en dat is perfect normaal."

Niveau Evenepoel onder de verwachtingen in UAE Tour

Vanuit Belgisch oogpunt hechten we uiteraard vooral belang aan wat Evenepoel overkwam. Zijn niveau bleef toch ver onder de verwachtingen, met de individuele tijdrit dan wel als grote uitzondering. In de Vlaamse media en ook op sociale media kreeg Evenepoel toch onmiddellijk wat kritiek te verwerken omdat hij in het klassement teleurstelde.

"Remco Evenepoel verdient beter dan de analyses die ik heb vernomen", komt Philippe Gilbert heel duidelijk uit de hoek. Gilbert leeft dus mee met de wielerkampioen met wie hij nog in dezelfde ploeg reed tijdens zijn eigen actieve wielerloopbaan. Evenepoel zal alleszins blij zijn dat hij door zijn ex-ploegmaat zo gesteund wordt.

Evenepoel voortvarend aan seizoen begonnen

Gilbert vindt het logisch dat Remco 'frisheid miste na een knetterende start van het seizoen.' Dat is een verwijzing naar alle overwinningen die Evenepoel dit jaar al heeft behaald. Gilbert liet eerder in een interview met Het Nieuwsblad al een soortgelijk geluid horen.