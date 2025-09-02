Juan Ayuso haalt verschroeiend uit na persbericht over zijn vertrek bij UAE

Tijdens de eerste rustdag van de Vuelta heeft UAE Team Emirates-XRG het vertrek van Juan Ayuso aangekondigd. De breuk, ondanks een lopend contract tot eind 2028, leidt tot scherpe reacties van de renner.

Het nieuws over de beëindiging van de samenwerking tussen Ayuso en UAE kwam niet onverwacht. Binnen het team voelde de Spanjaard zich al lange tijd in de schaduw staan van kopman Tadej Pogacar. Zowel tijdens de Tour van vorig jaar als in de huidige Vuelta moest hij zich schikken in een ondersteunende rol.

Verschil in visie

UAE motiveerde de beslissing met een verschil in visie. CEO Mauro Gianetti benadrukte dat Ayuso een waardevolle renner was en verwees naar het belang van continuïteit en groepsgevoel binnen de ploeg. Volgens Gianetti sluit de breuk beter aan bij de kernwaarden van de organisatie, waarbij hij Ayuso succes wenste in zijn verdere carrière.

Hoewel Ayuso zich in de officiële communicatie terughoudend opstelde, liet hij nu blijken dat dit niet zijn keuze was. “Ik snap niet waarom UAE dit statement heeft opgesteld zonder me te waarschuwen”, zegt hij bij ‘Cadena COPE’. “Ze willen mijn imago schaden. Ik ben keer op keer respectloos behandeld door het management. Het was een dictatuur.”

Autoritair

De renner sprak van herhaaldelijk respectloos gedrag vanuit het management. Hij omschreef de interne cultuur als autoritair en stelde dat hij zich niet gehoord voelde. Volgens Ayuso was het besluit om het bericht zonder overleg te publiceren een teken van die houding.

“Toen ik zei dat het me niet beviel wat er in het persbericht stond, werd me verteld dat de eerste versie veel erger was en dat ik blij moest zijn”, besluit de renner zijn betoog.

