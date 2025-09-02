Remco Evenepoel geeft zijn mening over de Belgische ploeg en de afwezigen voor het WK

Met het wereldkampioenschap wielrennen in zicht, deelt Remco Evenepoel zijn visie op de Belgische ploeg die vandaag bekendgemaakt werd. Hij benadrukt de sterkte van de selectie en zijn persoonlijke ambities binnen het team.

Remco Evenepoel toont zich positief over de samenstelling van de Belgische WK-ploeg, die vandaag door bondscoach Serge Pauwels en Belgian Cycling bekendgemaakt werd.

In het rood

Evenepoel benadrukt dat hij het WK niet enkel als einddoel beschouwt. Toch wil hij nu in de Tour of Britain diep gaan om er in Rwanda helemaal te staan. “Ik wil hier beter worden, dus ik ga zo veel mogelijk over de rooie gaan en mijn limieten opzoeken,” verklaart hij aan Het Nieuwsblad.



Lees ook... Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

De selectie voor het WK werd samengesteld in een context waarin enkele renners besloten af te zien van deelname. Evenepoel toont begrip voor die keuzes. “Het is momenteel de beste die we kunnen hebben, buiten de mannen die niet mee willen gaan. Dat is hun goed recht.”

Individuele ambitie

Ondanks de afwezigheid van enkele vaste waarden, blijft Evenepoel overtuigd van het potentieel van de Belgische selectie. “Maar we hebben een sterke ploeg waarmee we voor een nieuwe trui kunnen gaan,” voegt hij eraan toe.

Evenepoel positioneert zichzelf niet als solist, maar als onderdeel van een bredere strategie. Zijn samenwerking met de rest van het team moet leiden tot een gecoördineerde aanpak. De wil om de wereldtitel te pakken is gigantisch groot.