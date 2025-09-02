Remco Evenepoel smeedt bijzonder plannetje na eerste rit in Tour of Britain

Na een rustige herintrede in het peloton tijdens de Tour of Britain, kiest Remco Evenepoel voor een aanvullende training. Zijn focus ligt duidelijk op toekomstige doelen.

Remco Evenepoel keerde na een afwezigheid van anderhalve maand terug in competitieverband. Zijn deelname aan de eerste etappe van de Tour of Britain verliep zonder incidenten. De renner koos bewust voor een terughoudende koersstijl. “Ik heb geprobeerd om de rit veilig door te komen en dat is gelukt,” verklaarde hij na afloop bij Sporza.

Veilig

Evenepoel mengde zich niet in het wedstrijdverloop en liet de sprintvoorbereiding aan zich voorbijgaan. Zijn prioriteit lag bij het behouden van ritme en het vermijden van risico’s. “Het ging best oké. Ik heb geen problemen gehad of iets speciaals gevoeld,” gaf hij aan.



Opvallend was dat Evenepoel na de rit direct aan de slag ging met zijn tijdritfiets. Hij bevestigde dat hij, net als het jaar voordien, van plan is om extra trainingsuren in te lassen tijdens de Tour of Britain. “Er zijn drie ritten waar we maar een transfer van 40 kilometer moeten maken. En de ritten zelf zijn niet heel lang,” lichtte hij toe.

Extra trainingsarbeid

Deze omstandigheden bieden hem de mogelijkheid om na de koers nog een aanvullende trainingssessie in te plannen. “Dus een klein uurtje bijtrainen is mooi meegenomen dan,” aldus Evenepoel.

De keuze om extra te trainen onderstreept zijn verlangen om te scoren op het WK, waarvoor vandaag de selectie bekendgemaakt werd. Evenepoel laat niets aan het toeval over in aanloop naar zijn deelname in Rwanda. Zijn methodische voorbereiding en het benutten van elke gelegenheid tot verbetering illustreren zijn toewijding aan het vak.