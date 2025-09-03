Lefevere blikt terug op bijzonder moment met Adrie van der Poel

Patrick Lefevere reageert op het overlijden van Walter Godefroot met een persoonlijke terugblik op een episode uit het verleden. Daarbij komt ook de samenwerking met Adrie van der Poel aan bod.

In zijn reflectie op het overlijden van Walter Godefroot haalt Patrick Lefevere een moment aan waarop Adrie van der Poel, destijds actief in zijn ploeg, niet op zijn gebruikelijke niveau presteerde.

“Adrie was voor een goed contract naar onze ploeg gekomen, maar kende niet zijn beste periode als renner,” stelt Lefevere in Het Laatste Nieuws. “Het was ook de periode dat hij Corinne Poulidor leerde kennen (lacht).”



Walter Godefroot, toen een centrale figuur binnen de ploegstructuur, kon moeilijk omgaan met Van der Poels tegenvallende prestaties. “Walter kon er moeilijk mee om dat Adrie niet presteerde,” aldus Lefevere. De situatie leidde tot spanningen, maar in plaats van afstand te nemen, besloot Lefevere zich actief over Van der Poel te ontfermen.

Carrière verlengd

De keuze om Van der Poel te blijven steunen, ondanks de kritiek, bleek achteraf bepalend. Lefevere verwijst naar een recent interview van Van der Poel. “Onlangs vertelde Adrie in een interview dat ik zijn carrière toen met tien jaar heb verlengd,” zegt Lefevere.

Toch nuanceert Lefevere die erkenning door ook Walter Godefroot de nodige eer toe te kennen. “Maar hij mag ook Walter enorm schatplichtig zijn,” voegt hij toe. Daarmee onderstreept hij dat Godefroot, ondanks zijn strikte aanpak, een fundamentele rol speelde in de structuur en discipline van de ploeg.

Loyaliteit aan Godefroot

Lefevere sluit zijn terugblik af met een duidelijke stellingname over de reputatie van Godefroot. Hij laat geen ruimte voor twijfel over zijn respect voor de overleden ploegleider: “Mensen die slecht spraken over Walter, hadden voor mij sowieso afgedaan.”