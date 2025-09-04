Vandaag 3 op 3 voor Olav Kooij? Tweede zege in Tour of Britain liep niet zo eenvoudig

Olav Kooij heeft met zijn tweede opeenvolgende ritzege in de Tour of Britain zijn uitstekende vorm bevestigd. De sprinter van Team Visma Lease a Bike blikt terug op een uitdagende etappe waarin hij ondanks een minder ideale finale opnieuw wist te triomferen.

De tweede rit van de Tour of Britain, met start en aankomst in Stowmarket, bood een vlak profiel dat op papier gunstig was voor de sprinters. Toch verliep de finale voor Kooij minder gestructureerd dan de openingsetappe.

Lead-out kwijt

“Vergeleken met gisteren moesten we vandaag met meer ploeggenoten knokken om de vlucht terug te halen,” gaf de Nederlander na de wedstrijd aan in een persbericht van Visma Lease a Bike aan onze redactie. Door de inspanningen in het begin van de rit, net als tijdens de eerste etappe, waren er minder teamgenoten beschikbaar in de slotfase.

Kooij raakte in de laatste kilometers zijn lead-out kwijt. “Op het eind raakte ik Matthew kwijt en vond ik mijn eigen weg naar het goede wiel,” verklaarde hij. Toen hij voldoende ruimte zag, besloot hij vol aan te zetten. “Ik voelde meteen dat ik de snelste zou zijn,” aldus de Nederlander.

Met deze overwinning brengt Kooij zijn persoonlijk seizoentotaal op negen zeges. Voor Team Visma Lease a Bike betekent het de 34ste overwinning van het jaar. De consistentie van Kooij in deze rittenkoers is opvallend.

3 op 3?

“Het lijkt erop dat deze rittenkoers me goed ligt,” merkte hij fijntjes. op, verwijzend naar zijn eerdere successen in de Tour of Britain. De derde etappe kent een vergelijkbaar profiel, waardoor de kans op een nieuwe massasprint reëel is. De ogen zijn opnieuw gericht op de snelle mannen van het peloton, met Kooij als uitgesproken favoriet.