🎥 Levensgevaarlijk! Hond vastgebonden aan stoel loopt straat over in Vuelta

De Vuelta heeft al wat meegemaakt tijdens deze editie. En ook vandaag stonden er weer enkele gevaarlijke incidenten te wachten op de renners.

De Vuelta is dit jaar niet gespaard gebleven van incidenten. Enkele etappes werden opgeschrikt door protesten van pro-Palestijnse bewegingen tegen Israel-Premier Tech.

Ook vandaag waren er opnieuw protesten, nu aan de voet van de legendarische slotklim. De koplopers werden eventjes opgehouden, maar konden uiteindelijk hun weg voortzetten.

Op 37 kilometer van het einde liep een hond het parcours op. De koplopers, Huub Artz en Antonio Tiberi, konden hem maar nipt ontwijken, net als de motor.

En het was geen gewone hond die de weg opliep. De hond hing vast aan een stoel en liep met stoel en al het parcours van de Vuelta op.

De organisatie van de Vuelta zette de beelden online. Die kan je hieronder bekijken. Hun statement was alvast duidelijk: “Hou jullie huisdieren van de weg.”