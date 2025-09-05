📷 Renner van Israel-Premier Tech verlaat Tour of Britain na ongeval van zijn vrouw

Nick Schultz, renner bij Israel-Premier Tech, heeft de Tour of Britain voortijdig verlaten. Zijn beslissing volgt op een ernstig ongeval van zijn vrouw Lizzie tijdens een rit in Nederland.

Israel-Premier Tech maakte via X, het vroegere Twitter, bekend dat Nick Schultz niet zal starten in de etappe van vandaag. De reden is het ongeval van zijn vrouw Lizzie, die donderdag ten val kwam tijdens een rit van de Simac Ladies Tour in Nederland.

Ze werd met verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. “Nick Schultz zal vandaag niet starten in de Tour of Britain. Zijn vrouw Lizzie werd opgenomen in het ziekenhuis na een valpartij tijdens de rit van donderdag in de Simac Ladies Tour in Nederland, en Nick is afgereisd om bij haar te zijn”, klonk het.

Ondanks zijn voortijdige vertrek sprak Israel-Premier Tech haar waardering uit voor Schultz. “We danken Schultzie voor zijn harde werk tijdens de eerste drie ritten van de wedstrijd”, zo gaat het statement van de ploeg verder.

Menselijke kant van topsport

De ploeg sloot haar bericht af met een persoonlijke boodschap aan Lizzie. “Meer dan wat ook wensen we Lizzie een spoedig herstel van haar verwondingen”, klonk het nog.

Het vertrek van Schultz heeft directe gevolgen voor de samenstelling van Israel-Premier Tech in de Tour of Britain. Zijn afwezigheid betekent dat de ploeg haar tactiek moet bijstellen, zeker in ritten waar Schultz een rol had kunnen spelen.