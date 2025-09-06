🎥 Remco Evenepoel wint etappe in Tour of Britain, maar schiet net tekort voor leiderstrui

In de vijfde etappe van de Tour of Britain, gekenmerkt door een zware aankomst bergop, toonde Remco Evenepoel zijn klasse. Ondanks een indrukwekkende sprintzege bleef hij nipt achter in het algemeen klassement.

De koninginnenrit van de Tour of Britain bracht het peloton naar The Tumble, een klim van 5,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van ruim 7 procent. Remco Evenepoel, kopman van Soudal Quick-Step, wist op deze veeleisende slotklim zijn kracht optimaal te benutten.

In een sprint met een selecte groep favorieten haalde hij het voor onder meer Thomas Gloag en Oscar Onley. Onze landgenoot hield zich lang gedeisd in het peloton, maar op het juiste moment ontbond hij zijn duivels.



Geen leiderstrui

Zijn ploegmaat Ilan Van Wilder speelde een sleutelrol in de voorbereiding van de sprint, waardoor Evenepoel zich in ideale positie kon plaatsen. Ondanks de ritwinst kon Evenepoel de leiderstrui niet veroveren.

Romain Grégoire, renner van Groupama-FDJ, behield zijn positie in het klassement met een voorsprong van slechts twee seconden. De Franse renner eindigde als vijfde in de etappe, voldoende om zijn leiderspositie te behouden.

Grégoire had eerder in de week al indruk gemaakt met een overwinning in een heuvelachtige rit, waarin hij Julian Alaphilippe klopte in een sprint bergop. Zijn ploeg controleerde ook tijdens de koninginnenrit het tempo in het peloton, waardoor de voorsprong van de kopgroep beperkt bleef.