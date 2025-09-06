Absolute toewijding aan WK-kopman Remco Evenepoel? Dit initiatief van Belgische wielrenner is veelzeggend

Remco Evenepoel maakt zich op om op het WK weer de rol van absolute kopman namens België te vertolken. Hij kan alvast rekenen op grote toewijding bij enkele andere geselecteerden.

Het was voor bondscoach Serge Pauwels een moeilijke puzzel om te leggen. Het is wel een goede zaak dat het nu bekend is wie voor ons land het WK gaat rijden. De renners die wel naar Rwanda gaan, zijn uiterst gemotiveerd. Dat is alvast de indruk die gecreëerd wordt bij het onder de loep nemen van het verhaal van Tiesj Benoot.

Die is na de Tour de France immers op hoogtestage gegaan, hoewel hij naar alle waarschijnlijkheid een puur dienende rol zal vervullen in Kigali. "Het WK heeft de doorslag gegeven om na de Tour en mijn vierde plaats in San Sebastian nog twaalf dagen naar Livigno te trekken en nadien nog thuis in de hoogtetent te liggen", legt hij uit in HLN.



Benoot vindt zijn hoogtestage logisch

Er was bij hem geen enkele aarzeling om er nog een hoogtestage bij te nemen. "Andere jaren zou ik langer twijfelen om dat te doen, nu was dat WK op die hoogte net een extra motivatie om het wel te doen." Dit lijkt op een immense toewijding van hem richting Remco Evenepoel. "Toewijding? Ik vind het net de logica zelve", aldus een nuchtere Benoot.

De renner van Visma-Lease a Bike is in Italië alvast op pad geweest met de WK-kopman en was er dus niet alleen. "Ik heb in Livigno eens getraind met Remco Evenepoel, en ben er ook Quinten Hermans tegengekomen. Ook Quinten wil goed presteren op het WK, ook al weet hij dat hij ook een dienende rol heeft", geeft Benoot nog mee.

Kansen op succes Evenepoel zo groter

We vernemen met veel plezier dat de renners die straks de kastanjes uit het vuur moeten halen voor Evenepoel hier meer dan toe bereid zijn. Dat kan de kansen op Belgisch succes op het WK alleen maar vergroten.