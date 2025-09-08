Junior Lecerf doet heel goede zaak in de Vuelta

Junior Lecerf doet heel goede zaak in de Vuelta
Foto: © photonews

Tijdens de etappe van zondag in de Vuelta wist Junior Lecerf zich te onderscheiden in een omvangrijke kopgroep. Zijn inspanningen leverden hem een sprong van vier plaatsen op in het algemeen klassement, waarmee hij nu tot de top tien behoort.

De ploeg van Soudal Quick-Step reed een strategisch sterke rit waarin vier renners zich in een omvangrijke kopgroep wisten te positioneren. Junior Lecerf, samen met onder andere Louis Vervaeke en Gianmarco Garofoli, maakte deel uit van een groep die meer dan dertien minuten voorsprong op het peloton opbouwde.

Deze marge was de grootste sinds de start van de ronde en vormde de basis voor een succesvolle dag. “We probeerden iets vandaag en het werd een solide dag voor ons,” verklaarde Lecerf na afloop in een persbericht van Soudal Quick-Step aan onze redactie.

Individuele winst

Hoewel de ritzege uiteindelijk naar Mads Pedersen ging, wist Lecerf zijn positie in het klassement aanzienlijk te verbeteren. Hij kwam ongeveer twintig seconden na de koplopers over de streep en steeg daardoor vier plaatsen in het algemeen klassement. “Ik sta nu negende en dat stemt me tevreden,” gaf hij aan.

Lecerf sprak ook zijn waardering uit voor ploeggenoot Louis Vervaeke, die een aanval opzette met bergtruidrager Jay Vine en later werd uitgeroepen tot meest strijdlustige renner van de dag. “Louis was ongelooflijk sterk en het is jammer dat ze hem hebben teruggepakt,” aldus Lecerf.

Vooruitblik op de slotweek

Met nog één week te gaan in de Vuelta richt Lecerf zich op het behouden van zijn positie. Hij erkent dat het een uitdaging wordt, maar toont zich vastberaden. “Ik weet dat het moeilijk zal zijn, maar ik ga proberen mijn plek te verdedigen,” zei hij.

