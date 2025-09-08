Slotetappe geschrapt door protesten? Directeur van de Vuelta komt met de nodige uitleg

Slotetappe geschrapt door protesten? Directeur van de Vuelta komt met de nodige uitleg
Foto: © photonews

Na de verstoring van etappe 15 door een demonstrant ontstonden geruchten over een mogelijke annulering van de slotrit in Madrid. Javier Guillén, directeur van de Vuelta, reageerde met een duidelijke verklaring en benadrukte het belang van veiligheid én het recht op vreedzaam protest.

Tijdens de vijftiende etappe van de Vuelta werd het parcours verstoord door een demonstrant, wat leidde tot een valpartij van Movistar-renner Javier Romo. Javier Guillén bevestigde dat de actie zodanig ernstig was dat zelfs een lid van de Guardia Civil moest ingrijpen om verdere schade te voorkomen. “Dit soort acties zijn niet te tolereren,” stelde hij bij Europa Press.

De organisatie benadrukte dat fysieke schade aan renners onaanvaardbaar is en dat de integriteit van de koers gewaarborgd moet blijven. Guillén riep daarom op tot verantwoordelijkheid. “We moeten voorkomen dat dit zich herhaalt,” aldus zijn oproep aan betrokkenen en toeschouwers.

Duidelijkheid over slotrit in Madrid

In reactie op speculaties over een mogelijke afgelasting van de laatste etappe, sprak Guillén zich expliciet uit. “Vanuit La Vuelta willen we de berichten over een mogelijke annulering van etappe 21 ontkrachten,” verklaarde hij. De rit van Alalpardo naar het centrum van Madrid blijft volgens hem gewoon op het programma staan.

Guillén onderstreepte dat de organisatie intensief samenwerkt met de Spaanse veiligheidsdiensten om de slotrit veilig te laten verlopen. “We doen er alles aan om de renners onder normale omstandigheden te laten koersen,” voegde hij toe. De inzet van de ordediensten is volgens hem uitsluitend gericht op het beschermen van de deelnemers en het waarborgen van een ordentelijk verloop.

Balans

Hoewel Guillén zich fel uitsprak tegen gevaarlijke acties, erkende hij het recht op protest. “Iedereen heeft het recht om zich vreedzaam te uiten,” stelde hij. Wat volgens hem niet kan, zijn acties die de veiligheid in gevaar brengen of het sportieve verloop verstoren. De koers moet volgens hem gevrijwaard blijven van incidenten die de renners hinderen in hun werk.

