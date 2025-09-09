Uitkijken naar Lotte Kopecky: wat doet onze landgenoot vanaf vandaag in de Ardèche?

Lotte Kopecky start vandaag in de Tour de l'Ardèche, een rittenkoers in Frankrijk die ze bewust heeft opgenomen in haar najaarsprogramma. De Belgische kampioene blijft trouw aan haar planning, ondanks een druk seizoen en een nakende focus op het baanwielrennen.

Kopecky heeft ervoor gekozen om de Tour de l’Ardèche te rijden als onderdeel van haar voorbereiding op het WK op de piste. Volgens haar entourage is dit geen impulsieve beslissing, maar een bewuste voortzetting van het eerder uitgestippelde traject.

De rittenkoers in de Ardèche biedt Kopecky de mogelijkheid om haar conditie op peil te houden en wedstrijdritme op te doen. De keuze voor deze Franse rittenkoers past binnen haar bredere strategie om competitief te blijven zonder overbelasting.

Focus op balans en voorbereiding

Hoewel de nadruk binnenkort verschuift naar het baanwielrennen, wil Kopecky haar wegcampagne niet abrupt beëindigen, nadat ze al forfait gaf voor het WK in Rwanda. De Tour de l’Ardèche fungeert als een overgangsfase tussen het wegseizoen en haar pisteambities.

De Belgische kampioene heeft een moeilijk jaar achter de rug. De focus op voeding en een andere aanpak om te schitteren in de Tour de France Femmes pakte totaal verkeerd uit. Richting volgend seizoen zal onze landgenote alles weer stevig veranderen.

Klassement

De Tour de l’Ardèche staat bekend om zijn gevarieerd parcours, met zowel heuvelachtige ritten als vlakke etappes. Voor Kopecky betekent dit een kans om haar veelzijdigheid opnieuw te tonen. Hoewel ze zo goed als zeker niet expliciet mikt op het klassement, zal ze zich toch willen laten zien.