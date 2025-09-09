Wel Tour de l'Ardèche, maar geen WK: Lotte Kopecky legt uit waarom ze deze keuze maakt

Na een teleurstellende Tour de France maakt Lotte Kopecky haar rentree in het peloton tijdens de Tour de l'Ardèche. De wereldkampioene hoopt in Frankrijk opnieuw plezier en ritme te vinden, zonder directe druk op prestaties.

Kopecky verschijnt in Ardèche met het regenboogtricot en een duidelijke missie: opnieuw genieten van het koersen. “Ik had er zin in om weer te beginnen,” verklaarde ze bij de presentatie van de wedstrijd aan DirectVelo. De Belgische renster van SD Worx-ProTime heeft sinds de Tour de France geen competitie gereden en gebruikt deze rittenkoers als testmoment.

Geen WK

Hoewel ze aanvankelijk van plan was om via Ardèche toe te werken naar het WK in Rwanda, heeft ze die ambitie laten varen. “Ik heb besloten dat het verstandiger is om het WK te laten schieten,” gaf ze aan. Toch wilde ze de Ardèche niet overslaan. “Ik wilde hier toch starten om het ritme weer op te pakken.”



De Tour de l’Ardèche geldt als een veeleisende etappewedstrijd, waarin eerder toppers als Marianne Vos en Kasia Niewiadoma uitblonken. Kopecky is zich bewust van de verwachtingen, maar houdt de doelstellingen bewust vaag. “We zien wel hoe het gaat. Hopelijk vind ik goede benen terug, dat is het belangrijkste,” aldus de tweevoudige wereldkampioene.

Programma

Over haar verdere programma blijft Kopecky terughoudend. Ze bevestigde dat ze geen plannen heeft om het parcours van het EK, dat begin oktober in dezelfde regio plaatsvindt, te verkennen. “Ik weet echt niet wat het zal worden,” reageerde ze resoluut.

De Belgische kampioene kiest dus voor een flexibele aanpak, waarbij plezier en herstel voorop staan. Toch sluit ze gaan voor een etappezege niet uit. “Een rit winnen zou al mooi zijn,” gaf ze toe.