UAE Team Emirates breekt dankzij Del Toro eigen record en ook record allertijden komt steeds dichterbij

Isaac Del Toro won op woensdag alweer in de Giro della Toscana. En zo wordt het aantal overwinningen van UAE Team Emirates nog een beetje extra aangedikt. Wie houdt ze van het record? Het antwoord lijkt steeds moeilijker te worden.

De Giro della Toscana was een mooie gelegenheid voor Isaac del Toro om zijn visitekaartje voor het WK af te geven. Uiteindelijk kon niemand hem van de overwinning houden.

UAE Team Emirates blijft maar indruk maken

De nummer 2 van de voorbije Giro haalde het na een solo van een dertigtal kilometer met een vijftiental seconden voorsprong, waar Steff Cras uiteindelijk de derde plaats pakte.



Lees ook... Tadej Pogacar legt zijn eindejaarsdoelen uit: Remco Evenepoel weet waar hij zich mag aan verwachten

Na onder meer zeven ritzeges in de Vuelta en de vele overwinningen van Tadej Pogacar in de Tour de France en in het voorjaar was het al de 82e overwinning van UAE Team Emirates in het seizoen 2025.

Absoluut record breken? Nog vier keer winnen

Voor Del Toro zelf was het ook al de elfde overwinning van het jaar overigens. Vorig seizoen won het team ook al 81 keer, maar dat aantal zijn ze nu dus al voorbij. En ook het absolute record komt steeds dichterbij.

Dat alltime zegerecord van 2009 van Columbia-HTC staat namelijk op 85 overwinningen. En ook dat aantal lijkt dus een kwestie van tijd te gaan worden voor het team. Met nog onder meer Lombardije, het EK, het WK, de Canadese koersen en veel meer moois op de kalender lijkt het in orde te gaan komen.