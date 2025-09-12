📷 Heuglijk nieuws: absolute wereldtopper is bevallen van zoontje

Annemiek Van Vleuten was een van de beste wielrensters aller tijden. Als ze in vorm was, dan was ze bijna niet te kloppen. Nu heeft ze goed nieuws naar buiten gebracht, want ze is ondertussen mama geworden.

Annemiek Van Vleuten is ondertussen 42 jaar en al eventjes gestopt met actief wielrennen. Ze heeft een rijkelijk gevuld palmares op haar naam staan.

Ze won in haar carrière vier keer de Giro d'Italia, drie keer de Vuelta a Espana en een keertje de Tour de France. Met ook nog twee keer Luik-Bastenaken-Luik, de Strade Bianche, de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen op haar erelijst dikt dat al snel aan.

De Olympisch kampioene van Tokio 2021 en meervoudig wereldkampioene is nu met mooi nieuws naar buiten gekomen.

Annemiek Van Vleuten is moeder geworden van zoontje Alex

Annemiek Van Vleuten is namelijk mama geworden. Ze beviel dinsdag van een zoontje, Alex. Dat kindje verkeert in goede conditie, laat ze weten.

Oscar Abad Suarez is de vader van het kind dat deze week werd geboren. Op de sociale media werd de jongen al voorgesteld ondertussen. We willen het paar alvast proficiat wensen met het prachtige nieuws.