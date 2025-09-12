📷 Lotte Kopecky komt zelf met update na valpartij en toont haar gehavende knie

📷 Lotte Kopecky komt zelf met update na valpartij en toont haar gehavende knie
Foto: © photonews

Lotte Kopecky heeft via Instagram toelichting gegeven bij haar opgave in de Tour de l'Ardèche. De wereldkampioene blikt terug op een reeks incidenten die haar deelname aan de Franse rittenkoers voortijdig beëindigden.

De derde etappe van de Tour de l’Ardèche betekende het abrupte einde van Kopecky’s deelname. Onze landgenote kwam vroeg in de rit ten val en kon de wedstrijd niet voortzetten. “Ik voelde meteen dat het niet goed was,” schreef ze in haar bericht. Hoewel ze nog probeerde verder te rijden, bleek dat fysiek niet haalbaar. Uit medisch onderzoek bleek dat er geen breuken in haar rug zijn vastgesteld, maar ze gaf aan dat de pijn aanzienlijk is: “Het doet wel verdomd veel pijn.”

De valpartij van donderdag was niet het enige incident die week. Eerder viel Kopecky al tijdens een herstelrit op maandag, wat leidde tot hechtingen in haar knie. Ondanks die tegenslag bleef ze gemotiveerd en wist ze een ritzege te behalen op een technisch uitdagende aankomst. “Ik bleef desondanks gemotiveerd en hongerig om te racen,” aldus Kopecky.

Moeilijke periode

Naast fysieke ongemakken werd ook de tweede etappe geannuleerd vanwege protesten, wat de structuur van de koers verder verstoorde. Kopecky omschreef de week als “niet de week waar ik van gedroomd had” en gaf aan dat ze haar laatste koers in de regenboogtrui graag anders had afgesloten.

De opgave in Ardèche vervoegt de tegenslagen die onze landgenote al had. Eerder dit seizoen moest Kopecky al de Giro verlaten wegens rugproblemen en kon ze haar ambities in de Tour niet waarmaken. Ook haar deelname aan het WK in Rwanda werd geschrapt. Ze spreekt in haar bericht van een “absolute rotzomer.”

Wat komt er nog?

Tot slot blikt Kopecky vooruit, zij het met de nodige voorzichtigheid. Ze noemt het WK baanwielrennen in Santiago als een mogelijkheid, maar benadrukt dat haar plannen nog onzeker zijn: “Ik hoop snel weer op de fiets te kunnen stappen en zie dan wel of ik naar het WK baanwielrennen ga of het seizoen afsluit.”

