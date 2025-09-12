Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na een zware valpartij in de GP Montréal leek het seizoen van Mattias Skjelmose abrupt ten einde. Toch blijft de Deense renner hoopvol en mikt hij nog steeds op deelname aan het WK in Rwanda.

De val in Canada bracht Skjelmose in een kwetsbare positie. Hij liep kneuzingen op aan de ribben en onderrug, en moest zijn deelname aan de GP Québec annuleren. “Ik kon nauwelijks bewegen,” klinkt het bij het Deense TV2. De eerste dagen na het incident stonden volledig in het teken van rust en medische opvolging.

Hoewel de schade meevalt in vergelijking met eerdere blessures, was de impact op zijn voorbereiding aanzienlijk. “Het voelde alsof het hele seizoen in duigen viel,” gaf hij toe. Toch bleef hij vasthouden aan het idee dat een snelle revalidatie deelname aan het WK mogelijk zou maken.

Ambitie

Skjelmose richt zijn blik nu op het WK in Kigali, waar hij zowel in de tijdrit als in de wegrit wil starten. “Ik droom nog steeds van een medaille,” liet hij optekenen. Zijn trainingsschema werd aangepast, met als doel om tegen 21 september opnieuw competitief te zijn voor de tijdrit.

De renner van Lidl-Trek beseft dat hij afhankelijk is van zijn fysieke herstel en de medische evaluaties in de komende dagen. “Het is een race tegen de klok,” erkent hij. Toch blijft hij positief en spreekt hij van een “realistische kans” om alsnog aan de start te verschijnen.

Positief

Het parcours in Rwanda ligt hem naar eigen zeggen goed. De hoogteverschillen en technische passages zouden hem in staat kunnen stellen om zijn klimcapaciteiten uit te spelen. “Als ik fit ben, kan ik daar iets laten zien,” aldus Skjelmose.

Tot slot benadrukt hij dat het WK voor hem een belangrijk doel blijft, ondanks de recente tegenslag. Zijn focus ligt nu volledig op herstel en voorbereiding. “Ik geef niet op,” besluit hij. De komende dagen zullen uitwijzen of zijn ambitie werkelijkheid kan worden.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mattias Skjelmose

Meer nieuws

Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

Johan Bruyneel streng voor ploegtactiek in Vuelta: "Het houdt geen enkele steek"

15:00
Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

Israel-Premier Tech neemt stevige beslissing

14:00
Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

13:30
De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

De Lie heeft geleerd uit ervaring met Pogacar: "Dit keer geen show verkopen"

13:00
Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

Tadej Pogacar komt plots met waarschuwing over Wout van Aert voor het hele peloton

12:00
Jelle Vanendert laat job als politieagent achter zich voor nieuwe uitdaging

Jelle Vanendert laat job als politieagent achter zich voor nieuwe uitdaging

11:00
Coach vertelt waarmee Thibau Nys altijd moet rekening houden in zijn planning

Coach vertelt waarmee Thibau Nys altijd moet rekening houden in zijn planning

10:00
Geen tijd om uit te blazen: Tim Declercq zegt wanneer hij na wielerpensioen aan nieuwe job begint

Geen tijd om uit te blazen: Tim Declercq zegt wanneer hij na wielerpensioen aan nieuwe job begint

09:00
Verrassing of niet? Biniam Girmay brengt duidelijkheid over deelname aan WK

Verrassing of niet? Biniam Girmay brengt duidelijkheid over deelname aan WK

08:30
📷 Lotte Kopecky komt zelf met update na valpartij en toont haar gehavende knie

📷 Lotte Kopecky komt zelf met update na valpartij en toont haar gehavende knie

08:00
"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar

"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar

07:30
Wat brengt de winter? Arnaud De Lie spreekt klare taal over wat komt

Wat brengt de winter? Arnaud De Lie spreekt klare taal over wat komt

07:00
Meer veldrijden, maar Wout van Aert zal ook andere passie meer beoefenen

Meer veldrijden, maar Wout van Aert zal ook andere passie meer beoefenen

21:30
Optimisme van Vauquelin krijgt fikse knauw, maar teammanager legt zelf 80.000 euro op tafel voor Arkéa-B&B Hotels

Optimisme van Vauquelin krijgt fikse knauw, maar teammanager legt zelf 80.000 euro op tafel voor Arkéa-B&B Hotels

20:30
Raadsel opgelost: Van Aert vertelt wat volgens Campenaerts 'het grote geheim' was

Raadsel opgelost: Van Aert vertelt wat volgens Campenaerts 'het grote geheim' was

20:00
Arnaud De Lie komt met geruststellend nieuws over de fusie tussen Lotto en Intermarché

Arnaud De Lie komt met geruststellend nieuws over de fusie tussen Lotto en Intermarché

19:00
Wout van Aert zit met een groot plan in zijn hoofd voor 2026

Wout van Aert zit met een groot plan in zijn hoofd voor 2026

18:30
📷 Tietema Rockets "geschokt" na nieuws over eigen renner

📷 Tietema Rockets "geschokt" na nieuws over eigen renner

18:00
Jasper Philipsen heeft enorm veel twijfels over het slot van de Vuelta

Jasper Philipsen heeft enorm veel twijfels over het slot van de Vuelta

17:00
Boekentip: nieuwe biografie over en met Roger De Vlaeminck geeft unieke kijk op renner én mens

Boekentip: nieuwe biografie over en met Roger De Vlaeminck geeft unieke kijk op renner én mens

15:13
Thijs Zonneveld duidelijk na inkorten etappe: Wat van nut heeft de tijdrit van vandaag nog?

Thijs Zonneveld duidelijk na inkorten etappe: Wat van nut heeft de tijdrit van vandaag nog?

16:00
📷 Ruben Van Gucht neemt afscheid van Djoels met emotionele boodschap Naast de fiets

📷 Ruben Van Gucht neemt afscheid van Djoels met emotionele boodschap

15:30
Tegenvaller voor Lotte Kopecky: opgave in Tour de l'Ardèche

Tegenvaller voor Lotte Kopecky: opgave in Tour de l'Ardèche

11/09
Johan Bruyneel is heel duidelijk over ingreep Vuelta: "Dit veranderd alles"

Johan Bruyneel is heel duidelijk over ingreep Vuelta: "Dit veranderd alles"

11/09
'El tractor' begint aan zijn afscheidstoernee en spreekt klare taal over zijn bijnaam

'El tractor' begint aan zijn afscheidstoernee en spreekt klare taal over zijn bijnaam

11/09
UAE Team Emirates breekt dankzij Del Toro eigen record en ook record allertijden komt steeds dichterbij

UAE Team Emirates breekt dankzij Del Toro eigen record en ook record allertijden komt steeds dichterbij

11/09
UPDATE: Wout van Aert wint dernyfestival in Wetteren

UPDATE: Wout van Aert wint dernyfestival in Wetteren

11/09
Wat wordt nu de rol van Sven Vanthourenhout bij zijn nieuwe ploeg? Hij lijkt zelf niet zeker

Wat wordt nu de rol van Sven Vanthourenhout bij zijn nieuwe ploeg? Hij lijkt zelf niet zeker

11/09
Wanneer zien we hem aan het werk in het veld? Wout van Aert laat zich uit over zijn winter

Wanneer zien we hem aan het werk in het veld? Wout van Aert laat zich uit over zijn winter

11/09
Renner uit Vuelta-peloton getuigt: "Het was misschien pis"

Renner uit Vuelta-peloton getuigt: "Het was misschien pis"

11/09
Ook Pro-Palestijnse protesten in heel ander deel van de wereld verstoren koers

Ook Pro-Palestijnse protesten in heel ander deel van de wereld verstoren koers

11/09
Wout van Aert over zijn seizoenseinde: "Daar wordt ook niemand bang van"

Wout van Aert over zijn seizoenseinde: "Daar wordt ook niemand bang van"

11/09
Draconische maatregelen: Vuelta (en Spaanse regering?) gaat heel ver om slotweekend te garanderen

Draconische maatregelen: Vuelta (en Spaanse regering?) gaat heel ver om slotweekend te garanderen

11/09
Tadej Pogacar legt zijn eindejaarsdoelen uit: Remco Evenepoel weet waar hij zich mag aan verwachten

Tadej Pogacar legt zijn eindejaarsdoelen uit: Remco Evenepoel weet waar hij zich mag aan verwachten

11/09
Ingrijpende verandering in tijdrit Vuelta door veiligheidsoverwegingen

Ingrijpende verandering in tijdrit Vuelta door veiligheidsoverwegingen

11/09
Alpecin-Deceuninck 'forever' en waar zet Mathieu WK-zege op mountainbike in palmares? Broer geeft de antwoorden

Alpecin-Deceuninck 'forever' en waar zet Mathieu WK-zege op mountainbike in palmares? Broer geeft de antwoorden

11/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Lotte Kopecky Tim Declercq Arnaud De Lie Philippe Gilbert Remco Evenepoel David Van Der Poel Thijs Zonneveld Roger De Vlaeminck Kevin Van Melsen Victor Campenaerts Giovanni Carboni Niki Terpstra Biniam Girmay Jose De Cauwer Thibau Nys Jelle Vanendert Mauri Vansevenant

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved