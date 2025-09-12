Mag hij het WK vergeten? Mattias Skjelmose komt met update na stevige valpartij

Na een zware valpartij in de GP Montréal leek het seizoen van Mattias Skjelmose abrupt ten einde. Toch blijft de Deense renner hoopvol en mikt hij nog steeds op deelname aan het WK in Rwanda.

De val in Canada bracht Skjelmose in een kwetsbare positie. Hij liep kneuzingen op aan de ribben en onderrug, en moest zijn deelname aan de GP Québec annuleren. “Ik kon nauwelijks bewegen,” klinkt het bij het Deense TV2. De eerste dagen na het incident stonden volledig in het teken van rust en medische opvolging.

Hoewel de schade meevalt in vergelijking met eerdere blessures, was de impact op zijn voorbereiding aanzienlijk. “Het voelde alsof het hele seizoen in duigen viel,” gaf hij toe. Toch bleef hij vasthouden aan het idee dat een snelle revalidatie deelname aan het WK mogelijk zou maken.

Ambitie

Skjelmose richt zijn blik nu op het WK in Kigali, waar hij zowel in de tijdrit als in de wegrit wil starten. “Ik droom nog steeds van een medaille,” liet hij optekenen. Zijn trainingsschema werd aangepast, met als doel om tegen 21 september opnieuw competitief te zijn voor de tijdrit.

De renner van Lidl-Trek beseft dat hij afhankelijk is van zijn fysieke herstel en de medische evaluaties in de komende dagen. “Het is een race tegen de klok,” erkent hij. Toch blijft hij positief en spreekt hij van een “realistische kans” om alsnog aan de start te verschijnen.

Positief

Het parcours in Rwanda ligt hem naar eigen zeggen goed. De hoogteverschillen en technische passages zouden hem in staat kunnen stellen om zijn klimcapaciteiten uit te spelen. “Als ik fit ben, kan ik daar iets laten zien,” aldus Skjelmose.

Tot slot benadrukt hij dat het WK voor hem een belangrijk doel blijft, ondanks de recente tegenslag. Zijn focus ligt nu volledig op herstel en voorbereiding. “Ik geef niet op,” besluit hij. De komende dagen zullen uitwijzen of zijn ambitie werkelijkheid kan worden.