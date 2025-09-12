"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar

"Voor iedereen een beetje schrikken": Wout van Aert verrast door Tadej Pogacar
De openhartige uitspraken van Tadej Pogacar na zijn Tourzege hebben het gesprek over mentale druk in de topsport opnieuw aangewakkerd. Wout van Aert reageert met begrip, maar ook met verwondering over de directe toon van zijn collega.

Na zijn overwinning in de Tour de France sprak Pogacar onverwacht openlijk over de psychologische uitdagingen die gepaard gaan met zijn status als toprenner. Zijn woorden brachten het mentale welzijn van wielrenners opnieuw onder de aandacht. Wout van Aert herkent de problematiek. “Ik snap wat Pogacar zegt,” verklaart hij vanuit Canada bij Sporza. “Wielrenner zijn, betekent ook veel verwachtingen met je meedragen.”

Van Aert benadrukt dat de constante prestatiedruk een zware tol kan eisen. Hij verwijst naar de publieke verbazing over Pogacars openheid. “Het verbaasde me wel hoe vocaal hij erover was. Dat was voor iedereen een beetje schrikken.” Onze landgenoot erkent dat ook hij niet immuun is voor mentale uitputting. “Ja, een burn-out kan ook mij overkomen,” geeft hij toe.

Reflectie

Hoewel Van Aert momenteel niet meer in de positie verkeert waarin hij overal als favoriet wordt beschouwd, blikt hij terug op de periode waarin die druk hem wel degelijk parten speelde. “Hoe ik dat enkele jaren geleden managede? Ik ben teruggekeerd naar datgene wat ik zelf wil,” legt hij uit.

Voor hem is het essentieel om externe verwachtingen los te laten: “Je moet je vooral niets laten aanpraten.” Volgens Van Aert schuilt er een belangrijke les in Pogacars uitspraken. Hij waarschuwt voor het onderschatten van de impact van publieke verwachtingen: “Je mag het niet onderschatten hoe zwaar het is als iedereen verwacht dat je overal waar je start, moet winnen.” Die druk kan volgens hem leiden tot ongezonde motivatie en mentale uitputting.

Welzijn

Van Aert sluit af met een duidelijke boodschap: motivatie moet van binnenuit komen. “Verwachtingen van buitenaf zijn niet de juiste motivatie. Daar probeer ik van weg te blijven.” Zijn woorden onderstrepen het belang van mentale veerkracht en zelfbescherming in een sportklimaat waar prestaties vaak boven welzijn worden geplaatst.

