Wout van Aert doet boekje open over de vertrekkers en nieuwkomers bij Visma Lease a Bike

Wout van Aert heeft zich uitgesproken over de transfers bij Visma-Lease a Bike. In een open gesprek analyseert hij de impact van vertrekkers, de komst van nieuwe renners en de veranderende financiële verhoudingen in het peloton.

Visma-Lease a Bike bevindt zich al jaren in de top van het internationale wielrennen, maar voelt de toenemende concurrentie van kapitaalkrachtige teams als Lidl-Trek en Decathlon-CMA CGM. Van Aert erkent dat deze evolutie de positie van zijn ploeg onder druk zet. “Met nog meer kapitaalkrachtige ploegen is het moeilijk om bovenaan te blijven meespelen met minder budget,” stelt hij duidelijk bij Sporza.

Toch blijft hij positief over de fundamenten van zijn team. “Wij zijn een van de beste ploegen en onze structuur staat als een huis,” benadrukt hij. Volgens Van Aert is de instroom van extra middelen in de sport op lange termijn gunstig. “Hoe meer geld naar het wielrennen vloeit, hoe meer aandacht en hoe meer potentiële sponsors,” klinkt het.



Wisselwerking

De ploeg ziet enkele gevestigde namen vertrekken, waaronder Tiesj Benoot, Olav Kooij en Dylan van Baarle. Van Aert noemt het verlies van Benoot expliciet een spijtige zaak: “Ik had hem graag zien verlengen, maar ik begrijp zijn keuze.” Tegelijkertijd toont hij zich hoopvol over de nieuwe aanwinsten.

Nieuwkomers als Tim Rex, Piettro Mattio en Anton Schiffer zijn volgens Van Aert minder bekend, maar niet zonder potentieel. “Dit is niet het jaar waarin we gigantische transfers hebben doorgevoerd,” geeft hij toe. Toch ziet hij perspectief. “Er zijn wel slimme transfers gedaan. Het zijn gasten waar ik in geloof.”

Beste jaren

De uitdaging ligt volgens Van Aert in het opvangen van het verlies aan ervaring. “Dat wordt belangrijk,” stelt hij. “Maar ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt met de nieuwe jongens.”

Toen Benoot in een interview suggereerde dat hij mogelijk de beste periode van Visma-Lease a Bike had meegemaakt, reageerde Van Aert gevat. “Misschien wel,” zei hij, gevolgd door een knipoog. “Maar misschien denkt hij volgend jaar: ‘Shit, hun beste jaar is net begonnen.’”