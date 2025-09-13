📷 Het is duidelijk voor welk land het is: machine waar Van der Poel goud mee wil behalen spreekt boekdelen

Mathieu van der Poel gaat zondag voor goud op het WK mountainbike. Als het hem lukt, is het namens Nederland dat hij dat succes behaalt.

Mathieu van der Poel heeft vooraf de kans op de wereldtitel als klein maar niet onmogelijk omschreven. Als het ook maar enigszins kan, dan is het wel een Van der Poel die het wel eens zou kunnen klaarspelen. Hij heeft om te beginnen een goede fiets nodig, een goede mountainbike dus. Hiervoor kan Canyon opnieuw rekenen op Canyon.

Het Duitse merk is nog altijd de fietsleverancier van Van der Poel en Alpecin-Deceuninck. Een andere trouwe partner van Van der Poel, is Shimano. Dat laatste merk heeft, met goedkeuring van Van der Poel, Alpecin-Deceuninck en Canyon, enkele foto's gedeeld van de mountainbike waar Van der Poel mee zal rijden op het WK mountainbiken.



Een tikkeltje oranje voor Van der Poel

"Een tikkeltje oranje, gebouwd voor goud", is de omschrijving van Shimano op Instagram. Op basis van de foto's kunnen we besluiten dat inderdaad vele oranje accenten zijn aangebracht op de mountainbike van Van der Poel. Dat is wel op een lichte, subtiele manier toegepast, zodat het geen flashy oranje is waar we ons allemaal op blindstaren.

De overwegende kleur van het frame van de mountainbike is nog altijd wit, waar dan in het zwart de letters van Canyon staan gedrukt. "De Canyon Lux met XTR M9200 Di2 is klaar voor het WK mountainbike", wordt er nog bijgeschreven. Ook de naam van Van der Poel is vermeld op de fiets. Er kan niet over gediscussieerd worden van wie de fiets is.

Zal Van der Poel klaar zijn?

Zo krijgt u een gedetailleerde blik op de 'machine' waar Mathieu van der Poel een beroep op zal doen. Of hij ook zelf klaar is om een gooi te doen naar de wereldtitel in het mountainbike, zal zondag wel snel genoeg blijken.