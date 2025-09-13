Visma-Lease a Bike wrijft zich in de handen na verrassende aankondiging van wielertopper

Visma-Lease a Bike kan wellicht weer uitkijken na heel wat knalprestaties na een beslissing van een topper uit de ploeg. Fem van Empel gaat zich weer volledig op de cross richten. Dat ze deze beslissing weloverwogen neemt, betekent wellicht dat ze in die discipline weer hoge toppen gaat scheren.

Haar vorige seizoen was natuurlijk ook lang niet slecht: ze is niet voor niets de huidig wereldkampioene veldrijden. In het verleden is ze echter nog dominanter geweest en na de laatste crossen maakte ze de overstap naar de weg. Daar leek ze ook het potentieel voor te hebben, maar plots werd het muisstil rond haar. Ze geeft op de site van Visma-Lease a Bike verder uitleg.

Van Empel heeft de afgelopen periode onderzocht wat ze echt wil doen. "De steun van de ploeg voelde heel oprecht. Ze hebben me de rust gegeven en vrijheid om mijn eigen koers te bepalen, met de boodschap: ga vooral doen waar je het meeste plezier uithaalt. Dat is iets wat ik enorm waardeer en ik ben dan ook blij hier nu de draad weer op te pakken."

Van Empel heeft meer controle in de cross

"Mijn motivatie en plezier op de weg was minder sterk dan in de cross", legt de Brabantse uit wat ze ervaren heeft. Vandaar de terugkeer naar de cross. "Toen ik de keuze eenmaal had gemaakt, voelde het eigenlijk meteen goed. Ik sta volledig achter mijn beslissing. Wat ik zo leuk vind, is de constante afwisseling. In de cross heb ik meer regie over mijn eigen koersverloop, en dat past goed bij mij."

Van Empel heeft een periode gekend van fysieke moeilijkheden en mentale uitputting. Uiteraard was dat lastig. Stelselmatig verbeterde haar situatie. "Ik wist eigenlijk niet meer wie ik was buiten de koers. Ik heb mezelf meer leren waarderen als persoon, los van prestaties. Uiteindelijk heb ik vooral mezelf weer teruggevonden, en dat is iets waar ik heel blij mee ben."

Van Empel belooft er in te vliegen

Dat heeft haar ook geholpen bij het nemen van deze beslissing. "Het belangrijkste is dat ik er ontzettend veel zin in heb", blikt de 23-jarige Nederlandse vooruit naar het nieuwe veldritseizoen. "Ik vlieg er gewoon in en ga doen waar mijn hart ligt."