Wout van Aert heeft al klaar en duidelijk gezegd wat hij vreest dat niet mogelijk zal zijn

Wout van Aert zit toch nog met een vrees aan het einde van zijn seizoen. Dat is dan vooral met de blik op zondag gericht.

Dan gaat immers de Grand Prix van Montréal door. De fans van Wout van Aert moeten niet met heel veel verwachtingen naar die wedstrijd toeleven. Reeds voor hij het eerste deel van het Canadese tweeluik afwerkte, liet Van Aert zich uit over die koers. Hij dichtte zichzelf weinig kansen toe om daar mee te strijden voor de prijzen.

"Ik denk dat Montréal te zwaar gaat zijn voor mij", blikte Van Aert vooruit bij Pickx Sports. "Zeker met de benen die ik nu heb." Het is nu eenmaal zo dat Van Aert niet meer in de periode van het seizoen zit waar hij naar heeft gepiekt. Integendeel, zijn grote doelen liggen allemaal achter zich. Dan is het logisch dat hij niet in topvorm verkeert.



Montréal te hoog gegrepen voor Van Aert

Dat betekent niet dat Van Aert niet meer in staat is om nog mooie dingen te laten zien. "Ik voelde in Duitsland dat ik wel goed ben en een versnelling in de benen heb", verwijst hij naar zijn deelname aan de Ronde van Duitsland. "Het echt zware werk is misschien nu net even te zwaar." De koers in Montréal behoort daar volgens hem dus toe.

Als de Grand Prix van Montréal dan echt zo zwaar uitvalt, stijgen mogelijk de kansen van een renner als Tadej Pogacar. Die kon in de wedstrijd in Québec de kloof met de kop van de koers niet overbruggen. Voor Van Aert was er ook slechts een bijrol weggelegd in de koers van afgelopen zaterdag: hij kwam als veertiende over de streep.

Van Aert na Canadees tweeluik nog in Belgische koers

Zondag wordt er dus gekoerst in Montréal, met Van Aert. De finish wordt 's avonds omstreeks 21u30 Belgische tijd verwacht. Als Van Aert dit seizoen nog een koers wil winnen, zal het wellicht in de Super 8 moeten gebeuren.