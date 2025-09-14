Ruben Van Gucht doet verhaal over onverwacht telefoontje dat hij krijgt van de politie

Sportjournalist Ruben Van Gucht heeft in een interview met Radio 2 toelichting gegeven bij een onverwacht en verontrustend telefoontje dat hij ontving van de politie. De aanleiding was een incident met een ex-partner, dat zich afspeelde in de tuin van zijn woning.

Van Gucht, die recent afscheid nam van één van zijn honden, werd telefonisch gecontacteerd door de lokale politie met de mededeling dat er zich een persoon in zijn tuin bevond. “Ik dacht eerst dat het om een vergissing ging,” gaf hij aan. De melding bleek echter correct: een ex-partner had zich toegang verschaft tot zijn privéterrein. Volgens Van Gucht was hij op dat moment niet thuis, wat de situatie extra ongemakkelijk maakte.

De journalist benadrukte dat hij geen voorafgaande signalen had ontvangen die op een dergelijk incident konden wijzen. “Het kwam volledig uit het niets,” verklaarde hij. De politie handelde volgens hem kordaat en bracht hem snel op de hoogte van de situatie, waarna verdere stappen werden genomen.

Persoonlijke impact

Van Gucht gaf aan dat het incident hem niet alleen verbaasde, maar ook raakte op persoonlijk vlak. “Je denkt dat je alles netjes hebt afgerond, en dan gebeurt dit,” merkte hij op. Hij verwees naar de emotionele complexiteit die soms gepaard gaat met het beëindigen van relaties, en hoe die onverwacht kunnen escaleren.

In het interview toonde Van Gucht zich open over de impact van het voorval. Hij gaf aan dat hij bewust kiest voor transparantie, ook al betreft het een privékwestie. “Ik wil niet doen alsof dit me niets doet,” stelde hij heel erg duidelijk. Tegelijk benadrukte hij dat hij het incident niet wil dramatiseren, maar wel serieus neemt.

Grenzen tussen privé en publiek

Als publieke figuur beseft Van Gucht dat dergelijke gebeurtenissen snel media-aandacht creëren. Toch maakt hij een duidelijk onderscheid tussen zijn professionele rol en zijn privéleven. “Ik ben niet iemand die alles op sociale media gooit,” verklaarde hij. Zijn keuze om het verhaal via Radio 2 te delen, was volgens hem ingegeven door de behoefte aan context en nuance.

Hij gaf aan dat hij zich bewust is van de risico’s die publieke bekendheid met zich meebrengt. “Je leven is soms minder privé dan je zou willen,” merkte hij op. Toch blijft hij vasthouden aan een duidelijke scheiding tussen zijn werk als journalist en zijn persoonlijke situatie.