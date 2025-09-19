Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

Arts van Belgische ploeg op WK waarschuwt renners voor... soa's

Tijdens het WK wielrennen in Kigali neemt ploegarts Kris Van der Mieren niet alleen de medische begeleiding op zich, maar ook een bredere verantwoordelijkheid. Hij benadrukt het belang van waakzaamheid, zowel op sportief als persoonlijk vlak, en roept op tot gezond gedrag buiten de competitie.

Van der Mieren wijst op een verhoogd gezondheidsrisico in Rwanda, ook specifiek wat betreft seksueel overdraagbare aandoeningen. Hoewel hij niet verwacht dat dit een centraal thema zal worden, blijft hij voorzichtig.

Feestnacht

Het percentage besmette mensen ligt in Rwanda immers veel hoger dan in België. De arts benadrukt dat de omstandigheden, jonge sporters, ver van huis, zonder vaste partner, aanleiding kunnen geven tot onvoorziene situaties. “Je weet nooit hoe een feestnacht kan eindigen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Zijn advies is dan ook duidelijk: de focus moet op de sport liggen. “Ik ga ervan uit dat we naar Rwanda gaan om te koersen, niet om te feesten.” Hij waarschuwt renners om geen risico’s te nemen en zich niet te laten meeslepen door de euforie van het evenement en zeker niet alleen. “Ik zal alvast aanraden om niet alleen een stapje in de wereld te zetten.”

Vaderfiguur

Naast zijn medische rol neemt Van der Mieren ook een sociale verantwoordelijkheid op zich. Hij beschouwt zichzelf als een soort mentor binnen de ploeg. Hij vervult een soort van functie als vaderfiguur voor de renners.

“Ik heb de gewoonte om elke dag minstens één keer bij iedereen langs te gaan op de kamer. Een junior is daarbij even belangrijk als een prof. Gewoon even polsen is genoeg. Daar maak ik een punt van”, besluit hij.

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Wout Van Aert Florian Vermeersch Kris Van Der Mieren Thomas Pidcock Lotte Kopecky Eli Iserbyt Jonas Rickaert Richard Antonio Carapaz Montenegro Arnaud De Lie Lindsay De Vylder Primoz Roglic Fabio van den Bossche Filippo Ganna Jordi Warlop Jan Bakelants Pello Bilbao Lopez De Armentia

