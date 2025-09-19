Eli Iserbyt treedt in voetsporen van grote namen uit wielersport voor bijzondere uitdaging

Op dinsdag 7 oktober vindt in Sint-Eloois-Winkel de 169ste editie van Winkel Koerse plaats. De jaarlijkse paardenkoers geldt als een hoogdag voor de regio en kent ook dit jaar een bijzonder duel: veldritspecialist Eli Iserbyt neemt het op tegen een paard.

Winkel Koerse is diep verankerd in de lokale traditie. Jaarlijks nemen veertig paarden deel aan de sprint langs de Gullegemsestraat. De belangstelling voor deelname is dit jaar uitzonderlijk groot.

Iserbyt

“Opvallend is dat we dit jaar verschillende deelnemers moesten weigeren. De interesse om deel te nemen was nog nooit zo groot,” verklaart Krist Vandemoortele, voorzitter van de Koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen, in de Krant van West-Vlaanderen.

Een vaste waarde binnen het programma is de confrontatie tussen een professionele wielrenner en een paard. Eerder namen onder meer Nico Mattan, Robbie Mc Ewen, Yves Lampaert, Alec Segaert, Cameron Vandenbroucke en Tim Declercq deze uitdaging aan. Dit jaar is het de beurt aan Eli Iserbyt, die na een blessure opnieuw opbouwt.

Veiligheid blijft een prioriteit. Zowel dierenwelzijn als publieksveiligheid worden jaarlijks afgestemd met GAIA. “Dat gebeurt nog elk jaar in overleg met GAIA. Ook dit jaar blijven we op hetzelfde elan als de voorbije jaren verder gaan,” bevestigt Vandemoortele.

Vip

Na elke reeks verzamelen de paarden aan het begin van de Tuileboomstraat, waarna ze gezamenlijk terugkeren naar hun stal. “Dit blijft een grote stap vooruit naar diervriendelijkheid en de toeschouwers zien de paarden dan sowieso ook dubbel,” merkt Vandemoortele op.

Tot slot is het feestdorp opnieuw een trekpleister. Alle vip-kaarten zijn uitverkocht en meer dan vierhonderd genodigden nemen plaats aan tafel. De combinatie van sport, traditie en beleving maakt van Winkel Koerse een uniek evenement in Vlaanderen.