Shari Bossuyt heeft nieuws over WK baanwielrennen en Lotte Kopecky

Foto: © photonews

Shari Bossuyt sluit haar wegseizoen af met winst in de GP van Wallonië, maar richt haar blik al op het WK baanwielrennen in Chili. Haar deelname en die van Lotte Kopecky blijven onderwerp van aandacht.

Drie maanden na haar terugkeer in competitie en kort na haar 25ste verjaardag heeft Shari Bossuyt haar laatste wegwedstrijd van het seizoen gewonnen. De GP van Wallonië, verreden op de Citadel van Namen, betekende het slotakkoord van haar wegcampagne. Toch is haar jaar nog niet voorbij. “Ik heb van het WK op de piste eind oktober in Chili een doel gemaakt. Ik ga proberen om dan goed te zijn,” verklaarde Bossuyt aan Sporza.

Palmares

De West-Vlaamse renster heeft reeds een indrukwekkend palmares opgebouwd op de piste, met medailles op zowel wereld- als Europese kampioenschappen. In 2022 behaalde ze samen met Lotte Kopecky de wereldtitel ploegkoers. Over een mogelijke heruitgave van dat duo blijft het voorlopig onzeker. “Het is wel afwachten wat er met Lotte gaat gebeuren,” aldus Bossuyt.

De deelname van Kopecky aan het WK hangt af van haar herstel na een recente blessure. De wereldkampioene op de weg liep vorige week een breuk op aan een ruggenwervel tijdens de Ronde van de Ardèche. Bossuyt bevestigt dat ze contact heeft opgenomen: “Ik heb haar een berichtje gestuurd, maar ze weet natuurlijk ook niet hoe ver ze gaat geraken met haar herstel.”

Koppel

Indien Kopecky fit raakt, lijkt hun samenwerking op de piste vanzelfsprekend. “Als Lotte zou rijden, zouden we sowieso samen de ploegkoers rijden,” verduidelijkt Bossuyt. Naast de ploegkoers is ook de ploegenachtervolging een discipline waarin Bossuyt normaal zal uitkomen.

Tot slot blijft het programma voor Chili nog deels open. “Verder is er nog niet concreet besproken welke nummers ik op het WK zou rijden. We hebben nu een paar pistewedstrijden, daarna zal de knoop wie wat rijdt worden doorgehakt,” besluit ze.

