Zesdaagse van Gent lost eerste namen voor editie van dit jaar: bijna alle tickets uitverkocht

Van 18 tot en met 23 november vindt in het Gentse Kuipke de 84ste editie plaats van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. De organisatie lost de eerste namen en meldt dat de ticketverkoop bijna volledig is afgerond.

De Zesdaagse van Gent blijft een vaste waarde op de internationale kalender van het baanwielrennen. Ook dit jaar bevestigen enkele Belgische specialisten hun deelname. Lindsay De Vylder, Fabio Van den Bossche en Jules Hesters zijn alvast van de partij, zo meldt de organisatie in een persbericht aan onze redactie. Volgens de organisatie verzamelt de wereldtop van het baanwielrennen opnieuw in het Kuipke.

Extra inzet

Voor Van den Bossche wordt het een editie met extra inzet. De thuisrijder verdedigt zijn titel van vorig jaar, toen hij samen met Benjamin Thomas de eindzege behaalde. Thomas, olympisch kampioen, en Van den Bossche, bronzenmedaillewinnaar in Parijs, versloegen toen onder meer De Vylder en Robbe Ghys. Die laatsten grepen naast een derde opeenvolgende overwinning.

Ook Jules Hesters, vorig jaar derde, keert terug naar Gent. Met wie hij een duo zal vormen is nog niet bekend. De organisatie bevestigt dat Van den Bossche en De Vylder in november in elk geval opnieuw aan de start staan, wat wijst op een hernieuwde strijd tussen de Belgische toppers.

Bijna uitverkocht

Naast de Belgische deelnemers is één buitenlands koppel al aangekondigd: de Nederlanders Yanne Dorenbos en Vincent Hoppezak. Zij veroverden eerder dit jaar de Europese titel ploegkoers in Heusden-Zolder. De definitieve deelnemerslijst wordt pas na het wereldkampioenschap in Chili (22–26 oktober) bekendgemaakt.

De belangstelling voor het evenement is bijzonder groot. Volgens de organisatie is “de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent intussen al voor 95 procent volzet”. Per dag zijn er nog slechts 100 tot 300 tickets beschikbaar. Wie nog een plaats wil bemachtigen, dient dus snel te handelen.