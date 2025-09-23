🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

Het seizoen van Wout van Aert zit erop, maar een opvallend moment van tijdens de SUPER 8 Classic dook nog op. Tadej Pogacar heeft ondertussen zijn pandoering van het WK tijdrijden doorgespoeld.

De SUPER 8 Classic was afgelopen zaterdag de laatste wegwedstrijd van het seizoen van Wout van Aert dit seizoen. Hij controleerde de koers voor ploegmaat Matthew Brennan, hij verloor de sprint van Arnaud De Lie. Van Aert werd op acht seconden achttiende.

Een opvallend momentje van Van Aert ging enkele dagen na zijn laatste koersdag wel nog viraal. Het regende zaterdag en Van Aert probeerde door aan zijn bril te likken die wat properder te maken.



In Rwanda lijkt Tadej Pogacar ondertussen het WK tijdrijden al te hebben doorgespoeld. De Sloveen ging maandag losrijden met zijn verloofde Urska Zigart. Ze kregen het gezelschap van enkele lokale Rwandezen.

Zij reden in tegenstelling tot Pogacar niet op een koersfiets, maar op normale fietsen met weinig versnellingen. Pogacar en Zigart reden 35 km/u, maar de Rwandezen staken hen toch nog voorbij.

Pogacar deed het allemaal met de glimlach en lijkt klaar te zijn voor de wegrit van zondag. De Sloveen kan voor de tweede keer wereldkampioen op de weg worden, Remco Evenepoel wil dat voorkomen.