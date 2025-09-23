Louis Vervaeke is vervanger voor Tiesj Benoot: maar is hij daar wel klaar voor?

Na het wegvallen van Tiesj Benoot heeft bondscoach Serge Pauwels beslist om Louis Vervaeke op te roepen als vervanger. De renner kreeg maandagochtend het officiële bericht en reist woensdag af met de Belgische ploeg.

Voor het wereldkampioenschap in Kigali had Pauwels drie reserves aangeduid: Steff Cras, Junior Lecerf en Louis Vervaeke. Uiteindelijk viel de keuze op Vervaeke, toen bleek dat Benoot ziek moest afhaken. “Louis was blij”, verklaarde Pauwels aan Het Nieuwsblad. “Zonder euforisch te zijn, want hij vond het uiteraard ook jammer voor Tiesj.”

Ervaring en voorbereiding

Hoewel het zijn eerste deelname aan een WK betreft, benadrukt Pauwels dat Vervaeke over de nodige ervaring beschikt. “Louis zal een waardige vervanger zijn”, stelde hij. “Het is pas zijn eerste WK, maar hij heeft veel ervaring op het hoogste niveau, ook in koersen met Remco.”



De renner werkte recent nog de Vuelta af en bleef nadien intensief trainen. “Hij is goed uit de Vuelta gekomen en goed blijven trainen richting EK waarvoor hij sowieso al geselecteerd was. Louis staat zeker op scherp”, aldus Pauwels.

Volgens Pauwels waren er geen logistieke belemmeringen voor de last-minute oproeping. “Louis is gevaccineerd en kan nu tijdig zijn malaria-medicatie op starten”, verduidelijkte hij. “Woensdag kan hij gewoon met de rest van de Belgische selectie afreizen. Dat geeft een ander gevoel dan wanneer je er in laatste instantie bijkomt.”

Waardige vervanger

De bondscoach toont zich overtuigd van Vervaekes inzet en paraatheid. Ondanks de teleurstelling bij de eerste selectie, lijkt de renner klaar om zijn rol op te nemen binnen het Belgische team. Pauwels is zeker van zijn stuk. “Louis zal een waardige vervanger zijn.”