Opvallende uitspraak over Evenepoel en Van Aert: "Op die momenten aan elkaar opgetrokken"

Opvallende uitspraak over Evenepoel en Van Aert: "Op die momenten aan elkaar opgetrokken"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel en Wout van Aert worden door kenners omschreven als renners die kracht putten uit tegenslagen. Hun vermogen om terug te keren na fysieke of sportieve klappen is één van hun grote krachten.

Remco Evenepoel wordt door zijn entourage omschreven als iemand die zich terugtrekt na een nederlaag en dan toeslaat. Hij kruipt in zijn cocon en slaat dan toe, luidt het.

Tegenslagen

Zijn carrière bevat meerdere momenten van fysieke en sportieve tegenslag, waaronder de crash in de Ronde van Lombardije in 2022, de opgave met corona in de Giro van 2023, een zwakke dag in rit 13 van de Vuelta dat jaar en een val in de Ronde van Baskenland vorig jaar. De herhaalde verwijzing naar what doesn’t kill him makes him stronger wordt in deze context meermaals aangehaald.

Lees ook... Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

De veerkracht van Evenepoel wordt mede toegeschreven aan zijn verleden als voetballer bij PSV en RSC Anderlecht. Zijn parcours in de jeugdjaren verliep niet evident, wat volgens betrokkenen heeft bijgedragen aan zijn huidige werkethiek. De combinatie van discipline en doorzettingsvermogen vormt een constante in zijn sportieve ontwikkeling.

Patrick Lefevere plaatst Evenepoel in een rijtje met andere renners die zich na zware klappen herpakten. “Johan Museeuw. En Tom Boonen. Ook zij gingen wel eens vaker door een hel. Maar knokten steevast terug”, aldus Lefevere in Het Nieuwsblad.

Van Aert

Hij maakt ook een onderscheid met renners die volgens hem minder weerbaar zijn: “Ik heb er andere geweten, hoor. Pseudovedetten, die in de zetel gingen liggen bleiten en, als het dan niet meer lukte, het afschoven op iets of iemand anders. Daar koop je dus niks mee.”

Sven Vanthourenhout voegt Wout van Aert toe aan het rijtje van weerbare renners. Lefevere bevestigt: “Juist, ja. Ook die heeft al ‘boksen’ gekregen.” Vanthourenhout benadrukt de onderlinge steun tussen Van Aert en Evenepoel. “Ik weet dat Wout en Remco zich in de meest penibele momenten soms aan elkaar hebben opgetrokken. Verenigd in het vallen en opstaan. Ze weten allebei wat het is”, besluit hij.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Wout Van Aert
Patrick Lefevere

Meer nieuws

Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

13:30
Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

12:30
Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

13:00
Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

08:00
Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

12:00
🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

07:00
Louis Vervaeke is vervanger voor Tiesj Benoot: maar is hij daar wel klaar voor?

Louis Vervaeke is vervanger voor Tiesj Benoot: maar is hij daar wel klaar voor?

10:00
Hoe zit het met Widar voor wegrit na forfait in tijdrijden? Serge Pauwels zegt hoe de kaarten liggen

Hoe zit het met Widar voor wegrit na forfait in tijdrijden? Serge Pauwels zegt hoe de kaarten liggen

09:00
Belangrijke sponsor stelt Israel-Premier Tech voor voldongen feit

Belangrijke sponsor stelt Israel-Premier Tech voor voldongen feit

08:30
"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

07:30
Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

19:00
Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

21:30
Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

22/09
Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

16:30
Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

20:30
Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

20:00
Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

22/09
Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

18:30
📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

14:00
Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

18:00
Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

17:00
Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

22/09
Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

22/09
Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

15:45
"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

15:00
"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

22/09
Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

22/09
Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

22/09
Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

22/09
Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

Gaan we hem nu effectief vroeger in het veld zien? Wout van Aert laat zich er zelf over horen

21/09
Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

21/09
Thijs Zonneveld spreekt klare taal over "iconische vernedering" van Tadej Pogacar

Thijs Zonneveld spreekt klare taal over "iconische vernedering" van Tadej Pogacar

22/09
José De Cauwer zou bijna zeggen dat Wout van Aert Pogacar mag bedanken: "Dat was wereldklasse"

José De Cauwer zou bijna zeggen dat Wout van Aert Pogacar mag bedanken: "Dat was wereldklasse"

22/09
"Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit" Opinie

"Wout van Aert heeft gewonnen waar het nog kan en op de manier waarop het nog kan, dat is ook een grote kwaliteit"

21/09
José De Cauwer legt uit wat de bronzen medaille voor Ilan Van Wilder betekent

José De Cauwer legt uit wat de bronzen medaille voor Ilan Van Wilder betekent

22/09
Het jaar van Wout: Van Aert heeft in 2025 een enorme onzekerheid, maar ook een grote vechtlust getoond Analyse

Het jaar van Wout: Van Aert heeft in 2025 een enorme onzekerheid, maar ook een grote vechtlust getoond

21/09

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Wout Van Aert Tiesj Benoot Serge Pauwels Ilan Van Wilder Jose De Cauwer Jay Vine Thijs Zonneveld Jarno Widar Tom Boonen Patrick Lefevere Tom Dumoulin Greg Van Avermaet Mathieu Van Der Poel Olav Kooij Brandon McNulty Stefan Küng Marianne Vos Justine Ghekiere

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved