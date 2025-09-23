Opvallende uitspraak over Evenepoel en Van Aert: "Op die momenten aan elkaar opgetrokken"

Remco Evenepoel en Wout van Aert worden door kenners omschreven als renners die kracht putten uit tegenslagen. Hun vermogen om terug te keren na fysieke of sportieve klappen is één van hun grote krachten.

Remco Evenepoel wordt door zijn entourage omschreven als iemand die zich terugtrekt na een nederlaag en dan toeslaat. Hij kruipt in zijn cocon en slaat dan toe, luidt het.

Tegenslagen

Zijn carrière bevat meerdere momenten van fysieke en sportieve tegenslag, waaronder de crash in de Ronde van Lombardije in 2022, de opgave met corona in de Giro van 2023, een zwakke dag in rit 13 van de Vuelta dat jaar en een val in de Ronde van Baskenland vorig jaar. De herhaalde verwijzing naar what doesn’t kill him makes him stronger wordt in deze context meermaals aangehaald.



Lees ook... Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

De veerkracht van Evenepoel wordt mede toegeschreven aan zijn verleden als voetballer bij PSV en RSC Anderlecht. Zijn parcours in de jeugdjaren verliep niet evident, wat volgens betrokkenen heeft bijgedragen aan zijn huidige werkethiek. De combinatie van discipline en doorzettingsvermogen vormt een constante in zijn sportieve ontwikkeling.

Patrick Lefevere plaatst Evenepoel in een rijtje met andere renners die zich na zware klappen herpakten. “Johan Museeuw. En Tom Boonen. Ook zij gingen wel eens vaker door een hel. Maar knokten steevast terug”, aldus Lefevere in Het Nieuwsblad.

Van Aert

Hij maakt ook een onderscheid met renners die volgens hem minder weerbaar zijn: “Ik heb er andere geweten, hoor. Pseudovedetten, die in de zetel gingen liggen bleiten en, als het dan niet meer lukte, het afschoven op iets of iemand anders. Daar koop je dus niks mee.”

Sven Vanthourenhout voegt Wout van Aert toe aan het rijtje van weerbare renners. Lefevere bevestigt: “Juist, ja. Ook die heeft al ‘boksen’ gekregen.” Vanthourenhout benadrukt de onderlinge steun tussen Van Aert en Evenepoel. “Ik weet dat Wout en Remco zich in de meest penibele momenten soms aan elkaar hebben opgetrokken. Verenigd in het vallen en opstaan. Ze weten allebei wat het is”, besluit hij.