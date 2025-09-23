Telkens terugvechten na een tegenslag: vader Patrick zegt waar Remco Evenepoel dat geleerd heeft

Na zijn opgave in de Tour heeft Remco Evenepoel alweer stevig teruggeslagen met een derde wereldtitel tijdrijden op rij. Volgens vader Patrick Evenepoel heeft dat ook te maken met de opvoeding die hij kreeg.

Een zware val in de Ronde van Lombardije van 2020, een opgave met corona in de Giro van 2023, een offday in rit 13 in de Vuelta van 2023, zijn zware val in de Ronde van Baskenland vorig jaar, een trainingsongeval vorige winter en een opgave in de Tour dit jaar. 

Remco Evenepoel kende al heel wat tegenslagen in zijn carrière, maar hij sloeg telkens terug. Volgens Sven Vanthourenhout ligt dat ook in de aard van Evenepoel. En dat komt omdat hij zo gevormd is door zijn ouders. 

Waarden en normen Evenepoel

Vader Patrick en mama Agna zijn allebei zelfstandige ondernemers die hem volgens Vanthourenhout de juiste waarden en normen hebben meegegeven. Dat je alleen iets bereikt in het leven door hard te werken. 

"Die arbeidsethiek en mentale weerbaarheid kan je inderdaad koppelen aan ons eigen verhaal", zegt Patrick Evenepoel bij HLN. Ze moesten ook al enkele klappen incasseren in hun leven. En telkens moesten ze de rug rechten en verder doen. 

"Remco nam dat van kindsbeen af over. Als voetballer liep hij eens een zware blessure op, een afrukkingsfractuur. Toen al was het meteen van ‘oké, ik ga werken. En terugvechten." En die waarden proberen ze ook door te geven aan de jonge renners van de R.EV Cycling Academy.

