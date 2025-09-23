Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

Remco Evenepoel leverde zondag een opvallende prestatie door Tadej Pogacar in te halen tijdens het WK tijdrijden. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout blikt terug op het moment en looft de houding van zijn renner na afloop.

Tijdens de tijdrit op het WK haalde Remco Evenepoel zijn grootste concurrent Tadej Pogacar, die 2,5 minuten eerder vertrokken was, in. Een gigantische vernedering voor de Sloveen.

“Tuurlijk zal hij afgelopen zondag bij het opdoemen van Pogacar aan de einder hebben zitten denken: ‘díe moet ik verdorie pakken!’”, zegt ex-bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws. “En of hij gelijk had, niks mis mee. Da’s eigen aan grote kampioenen.”



Triomf

Vanthourenhout benadrukt dat Evenepoel na de wedstrijd geen behoefte toonde aan overdreven triomf. “In volle euforie en de dronken zegeroes van het moment kon Remco nadien ook makkelijk nog van alles hebben zitten uitkramen”, stelde hij. Toch bleef elke vorm van grootspraak uit. “Niets daarvan. Alleen maar nederigheid. Eerbied en respect voor de concurrentie.”

Volgens Vanthourenhout is het opvallend dat Evenepoel bij succes geen neiging toont tot opscheppen. Er was geen sprake van uitspraken als ‘eat this, guys’ of ‘kijk eens wat ik hier heb gerealiseerd’. Die terughoudendheid wordt door de bondscoach omschreven als “een mooie, uiterst professionele reactie.”

Respect

De houding van Evenepoel wordt door Vanthourenhout niet alleen gekoppeld aan zijn sportieve prestaties, maar ook aan zijn karakter. De combinatie van wedstrijdinstinct en respect voor tegenstanders vormt volgens hem een belangrijk element in de beoordeling van topatleten.