Vanthourenhout looft Evenepoel voor reactie nadat hij Pogacar inhaalde op WK tijdrijden

Remco Evenepoel leverde zondag een opvallende prestatie door Tadej Pogacar in te halen tijdens het WK tijdrijden. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout blikt terug op het moment en looft de houding van zijn renner na afloop.

Tijdens de tijdrit op het WK haalde Remco Evenepoel zijn grootste concurrent Tadej Pogacar, die 2,5 minuten eerder vertrokken was, in. Een gigantische vernedering voor de Sloveen.

“Tuurlijk zal hij afgelopen zondag bij het opdoemen van Pogacar aan de einder hebben zitten denken: ‘díe moet ik verdorie pakken!’”, zegt ex-bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Laatste Nieuws. “En of hij gelijk had, niks mis mee. Da’s eigen aan grote kampioenen.”

Lees ook... "Ik was in shock": Evenepoel verrast Belgische juniore met prachtig gebaar

Triomf

Vanthourenhout benadrukt dat Evenepoel na de wedstrijd geen behoefte toonde aan overdreven triomf. “In volle euforie en de dronken zegeroes van het moment kon Remco nadien ook makkelijk nog van alles hebben zitten uitkramen”, stelde hij. Toch bleef elke vorm van grootspraak uit. “Niets daarvan. Alleen maar nederigheid. Eerbied en respect voor de concurrentie.”

Volgens Vanthourenhout is het opvallend dat Evenepoel bij succes geen neiging toont tot opscheppen. Er was geen sprake van uitspraken als ‘eat this, guys’ of ‘kijk eens wat ik hier heb gerealiseerd’. Die terughoudendheid wordt door de bondscoach omschreven als “een mooie, uiterst professionele reactie.”

Respect

De houding van Evenepoel wordt door Vanthourenhout niet alleen gekoppeld aan zijn sportieve prestaties, maar ook aan zijn karakter. De combinatie van wedstrijdinstinct en respect voor tegenstanders vormt volgens hem een belangrijk element in de beoordeling van topatleten.

"Ik was in shock": Evenepoel verrast Belgische juniore met prachtig gebaar

15:30
"Zou geweldig zijn": Merckx wil Evenepoel stevige uitdaging zien aangaan

17:00
Wie is Dario Kloeck, de neef die ook mechanieker is van Remco Evenepoel?

13:00
Bondscoach verklapt wat vooraf het doel was: Seff Van Kerckhove zorgt voor derde Belgische medaille

17:30
Opvallende uitspraak over Evenepoel en Van Aert: "Op die momenten aan elkaar opgetrokken"

11:00
Patrick Lefevere zegt welke drie zaken een topper als Evenepoel nodig heeft om revanche te nemen

12:30
🎥 Philipsen vraagt tips na knullige val, Van der Poel reageert kort en krachtig

16:30
Dubbele domper voor België: Marthe Goossens moet forfait geven voor WK

15:00
Is Vervaeke waardige vervanger? Benoot geeft er zelf zijn mening over

14:00
Tiesj Benoot zegt waar hij zijn coronabesmetting waarschijnlijk opgelopen heeft

08:00
Campenaerts ziet mixed team relay helemaal zitten, al is er wel een groot probleem

12:00
Louis Vervaeke is vervanger voor Tiesj Benoot: maar is hij daar wel klaar voor?

10:00
Hoe zit het met Widar voor wegrit na forfait in tijdrijden? Serge Pauwels zegt hoe de kaarten liggen

09:00
Belangrijke sponsor stelt Israel-Premier Tech voor voldongen feit

08:30
"Continu hoofdpijn": Bondscoach ziet nog Belgische topper afhaken voor WK in Rwanda

07:30
🎥 Vreemd moment met Van Aert gaat viraal, Pogacar wordt gelost door Rwandezen

07:00
Stevig voordeel voor Evenepoel op Pogacar in WK wegrit? "Wordt tiendubbel afgestraft"

19:00
Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel? Zonneveld klaar en duidelijk over Pogacar

21:30
Internationale pers haalt grote woorden boven over zege Evenepoel en inzinking Pogacar

22/09
Remco Evenepoel kan niet rekenen op Tiesj Benoot tijdens wegrit op WK in Rwanda

22/09
Brons kwam niet onverwacht: bondscoach Pauwels verklapt waarom hij geloofde in Van Wilder

20:30
Tom Boonen onthult zijn geheim: "Dat was mijn truc in klassiekers en WK's"

20:00
Zo ging het er in de volgauto achter Evenepoel aan toe: "We gaan hem opeten"

22/09
Tiesj Benoot geeft meer uitleg, maar reageert ook aangeslagen op missen van WK in Rwanda

18:30
📷 UCI-voorzitter Lappartient gaat stevig de mist in na wereldtitel van Remco Evenepoel

22/09
Geen Benoot op WK in Rwanda: reactie van Evenepoel spreekt boekdelen

18:00
Na de bolwassing door Evenepoel: De Cauwer gelooft Pogacar niet

22/09
Bondscoach Serge Pauwels pakt uit met grapje over Evenepoel tijdens viering van WK-goud

22/09
Heuglijk nieuws van Oumi en Remco... blijkt niet te zijn wat mama Agna verwachtte

22/09
Nederland moet domper slikken: Marianne Vos (38) haakt af voor WK-wegrit

22/09
"Ik háát dat liedje": Tom Boonen is het twintig jaar na zijn wereldtitel beu

22/09
"Geniaal": Niet Pogacar, maar deze renner pakt zegerecord voor UAE Team Emirates

22/09
Bondscoach doet boekje open over Evenepoel: is hij nu ook favoriet voor de wegrit?

22/09
Zo reageert Pogacar op zijn nederlaag tegen Evenepoel op het WK tijdrijden

22/09
Opnieuw knap succes: plek 1 en 2 voor Visma Lease a Bike

22/09
Remco Evenepoel prijkt met zijn foto op de algemene nieuwssite van Amerikaanse zender CNN: wat is er aan de hand?

21/09

